المجلس البلدي ببلجرشي ينتقل الى مقره الجديد

المناطق _ الباحة

افتتح رئيس و اعضاء المجلس البلدي ببلجرشي مقرهم الجديد و ذلك في (مبنى البلدية سابقا).

وفي بداية اللقاء رحب رئيس المجلس “عمر هجاد” بالأعضاء وموظفي أمانة المجلس مؤكداً على بذل المزيد من الجهود لتحقيق أهداف المجلس وتطلعات الأهالي في المحافظة.

و دعا رئيس المجلس البلدي عموم المواطنين الراغبين بتقديم الطلبات للمجلس زيارته في المقر الجديد يومياً في الفترة الصباحية.

وكذلك من خلال اللقاء الأسبوعي كل يوم الأحد بعد صلاة المغرب أو من خلال قنوات التواصل المتاحة.

كما قدم المجلس البلدي شكره لحكومتنا الرشيدة لدعمها الغير محدود لكافة جوانب التنمية.

وكذلك الشكر لبلدية بلجرشي على دورها في تهيئة وتحسين المبنى.