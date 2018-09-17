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استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين .. رئيسا جيبوتي وإرتيريا يعقدان لقاءً تاريخياً في جدة

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استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين .. رئيسا جيبوتي وإرتيريا يعقدان لقاءً تاريخياً في جدة

استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين .. رئيسا جيبوتي وإرتيريا يعقدان لقاءً تاريخياً في جدة
http://almnatiq.net/?p=632516
المناطق _ واس

استجابة لدعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – عقد رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيله ورئيس دولة إريتريا أسياس أفورقي لقاءً تاريخياً في مدينة جدة بعد 10 أعوام من القطيعة، وذلك بحضور ومعالي وزير الدولة وعضو مجلس الوزراء الدكتور عصام بن سعد بن سعيد.معالي وزير الخارجية الأستاذ عادل بن أحمد الجبير.
وفي مستهل اللقاء عبر كل من الرئيس إسماعيل عمر جيله رئيس جمهورية جيبوتي والرئيس أسياس أفورقي رئيس دولة إريتريا عن بالغ التقدير والامتنان لجهود خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد لعقد هذا اللقاء لفتح صفحة جديدة بين البلدين ويؤكد حرص واهتمام المملكة على السلام والاستقرار في المنطقة.

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