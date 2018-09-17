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مدير تعليم الخرج يدشن ملتقى “سواعد الوطن” بمشاركة ٢٣ مدرسة

مدير تعليم الخرج يدشن ملتقى “سواعد الوطن” بمشاركة ٢٣ مدرسة
http://almnatiq.net/?p=632522
المناطق _ الخرج
دشن سعادة مدير تعليم محافظة الخرج الدكتور خالد بن عبدالله العتيبي ملتقى سواعد الوطن الترفيهي وذلك ضمن فعاليات اليوم الوطني ٨٨ والذي يقيمه النشاط الطلابي بتعليم الخرج بالصالة الداخلية بنادي الشعلة .
بحضور رئيس نادي الشعلة الأستاذ فهد بن عبدالله الطفيل ورئيس النشاط الطلابي الأستاذ منصور بن سعد السعيدان ومدير العلاقات والإعلام التربوي الأستاذ عبدالله بن سعيد القرني .
هذا وقد اشتملت الفعاليات على عروض ومسابقات ترفيهية بهدف رفع الحس الوطني للطلاب المشاركين في هذا الملتقى والذي استهدف طلاب المرحلة الإبتدائية بمشاركة 120 طالبا من 23 مدرسة .
وفِي ختام الفعالية كرم مدير التعليم رئيس نادي الشعلة على استضافتهم لبرنامج ملتقى سواعد الوطن الترفيهي والطلاب المشاركين بهذه الفعالية .

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