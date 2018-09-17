الأمير بدر بن سلطان يستقبل المواطنين والأعيان بمحافظة دومة الجندل

المناطق _ الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف مساء اليوم بصالة الاستقبال بمقر محافظة دومة الجندل جموعًا من المواطنين وشيوخ القبائل والأعيان الذين قدموا للسلام على سموه في الجلسة الأسبوعية التي يقيمها سموه للمواطنين.

كما استقبل سمو أمير الجوف أصحاب الفضيلة رؤساء المحاكم الشرعية والإدارية والقضاة وقادة القطاعات العسكرية وكبار المسؤولين من مدنيين وعسكريين، واستمع لمطالب المواطنين التي تحظى باهتمام ومتابعة سموه.

بعد ذلك تناول الجميع طعام العشاء على مائدة سموه.

حضر الاستقبال وكلاء الإمارة ومحافظو المحافظات ورؤساء المراكز