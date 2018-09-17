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80 متخصصاً يشاركون في الدورة الثانية لطب العيون بالخبر

80 متخصصاً يشاركون في الدورة الثانية لطب العيون بالخبر
http://almnatiq.net/?p=632552
المناطق _ منال الدوسري
عقد قسم طب العيون في المستشفى الجامعي بالخبر الدورة الثانية في مراجعة طب العيون والتي ينظمها القسم للعام الثاني على التوالي بحضور متخصصين في طب العيون وذلك في أحد الفنادق في محافظة الخبر والتي اختتمت أمس الأول بحضور 80 متخصصاً في طب العيون.
من جانبه ذكر رئيس قسم طب العيون بالمستشفى الجامعي بالخبر الدكتور خالد العرفج بان القسم حريص على إقامة مثل هذه الدورات التي نسعى من خلالها لتبادل الخبرات والتجارب العلمية في طب العيون من خلال حضور ومشاركة العديد من الأطباء والمتخصصين في المجال مما يثري الدورة ويطرح تجارب الأطباء في العديد من الحالات بحضور استشاريين من خارج المنطقة الشرقية ومن سلطنة عمان وحضور من الجامعة متمنيا ان تستمر هذه اللقاءات في الأعوام المقبلة.
من جانبه ذكر الدكتور احمد الهبش أن محور الدور هي لتغطية جميع الاختصاصات في طب العيون كالماء الأبيض والأزرق والقرنية والشبكية وأمراض حول الأطفال وجراحات تجميل محجر العين والتهاب القزحية حيث شارك فيها 80 طبيبا حيث شارك 13 إستشارياً زائر من خارج المنطقة واستشاري زائر من سلطنة عمان و7 استشاريين من الجامعة حيث استهدفنا أطباء العيون المقيمون .
وأضاف الدكتور الهبش أنه وبعد النجاح الذي صاحب الدورة الأولى للعيون وبعد أن لاقت استحسان كبير من أطباء العيون في المملكة ودول الخليج تم إعادة الدورة الثانية وتهدف هذه الدورة إلى مراجعة جميع اختصاصات طب وجراحة العيون وتهدف أيضاً إلى التحضير لجميع اختبارات زمالة طب وجراحة العيون ، وفي ختام اللقاء تم تكريم المتحدثين .

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