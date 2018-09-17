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“الاتفاق” يستعد لمواجهة “الفيحاء” وسعد خيري يبدأ برنامجه اللياقي

“الاتفاق” يستعد لمواجهة “الفيحاء” وسعد خيري يبدأ برنامجه اللياقي

الرياضة

“الاتفاق” يستعد لمواجهة “الفيحاء” وسعد خيري يبدأ برنامجه اللياقي

“الاتفاق” يستعد لمواجهة “الفيحاء” وسعد خيري يبدأ برنامجه اللياقي
http://almnatiq.net/?p=632555
المناطق _ محمود القاضي
فتح مدرب الاتفاق ليوناردو راموس اليوم ( الإثنين ) ملف مواجهة الفريق المقبلة أمام الفيحاء ضمن الجولة الثالثة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك في التدريب الذي أداه الفريق على ملعب عبدالله الدبل بنادي الاتفاق.
وكان مدرب الفريق راموس قد قسم اللاعبين إلى مجموعتين تناوبتا على تأدية التدريبات اللياقية والفنية بغية تجهيز اللاعبين للمباراة المقبلة.
من جهة أخرى بدأ مدافع الفريق سعد خيري في برنامجه اللياقي مع المعد البدني للفريق راؤول بونوز وذلك استعداداً لدخوله في التدريبات الجماعية مطلع الأسبوع المقبل.

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