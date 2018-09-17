دراسة: منع النوبات القلبية قبل حدوثها أصبح ممكنا

المناطق - وكالات

توصل فريق بحثي من المعهد الوطني للبحوث الصحية NIHR في بريطانيا، إلى طريقة يمكن من خلالها منع الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية، قبل حدوثها بسنوات.

واكتشف الباحثون في دراسة تجريبية طويلة الأمد، 500 جين وراثي جديد، يؤثر على ارتفاع ضغط الدم، مما يُسبب الإصابة بهذه الأزمات الصحية.

وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، الإثنين، أن نتائج الدراسة وجدت الأشخاص الذين لديهم هذه الجينات، وهم أكثر 3.34 مرة، لاحتمال ارتفاع ضغط الدم، و1,52 مرة لحدوث مضاعفات مثل نوبات قلبية ودماغية، مقارنةً مع الأشخاص الذين ليس لديهم هذه الجينات.

وقال مارك كولفيلد الباحث المشارك في الدراسة، إن النتائج تعرض تقدمًا جديدًا على علم وراثة ضغط الدم، إضافة إلى 1000 إشارة وراثية معروفة سابقًا وذلك لتوفير العديد من الأفكار الجديدة في تطوير عقاقير جديدة، وتنظيم أجسامنا وحمايتها من خطر الإصابة بضغط الدم في وقت مبكر قبل حدوثه بسنوات.