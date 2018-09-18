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مصر تثمن جهود الملك سلمان في رعاية اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا

مصر تثمن جهود الملك سلمان في رعاية اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا
http://almnatiq.net/?p=632566
المناطق - واس

رحّبت مصر بالتوقيع على اتفاقية جدة للسلام بين كل من الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، مثمنة الجهود المقدرة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في رعاية الاتفاق الذي تم بحضور الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية في بيان لها اليوم (الاثنين) أن توقيع الاتفاق يمثل تطوراً مهماً في منطقة القرن الأفريقي والقارة بأكملها، لما ينطوي عليه من إنهاء وتسوية للنزاع بين البلدين، الذي امتد لسنوات طويلة، مشيرة إلى تطلع مصر إلى تعزيز دعائم الأمن والسلام والاستقرار في القرن الأفريقي لما فيه مصلحة شعوب المنطقة.

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