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لماذا سمحت جامعة نورة لطالباتها بالخروج في أي وقت ؟

لماذا سمحت جامعة نورة لطالباتها بالخروج في أي وقت ؟
http://almnatiq.net/?p=632573
المناطق - الرياض

أكدت وكيلة جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن للدعم الأكاديمي والخدمات الطلابية الدكتورة فائزة الفائز، أن قرار السماح للطالبات بالخروج من الجامعة دون تقييدهن بوقتٍ محددٍ، جاء تلبية لرغبات الطالبات، وحرصاً من الجامعة على تيسير أمور الطالبات والتخفيف على أولياء أمورهن، خصوصاً في ظل الازدحام المروري الذي يشهده محيط الجامعة لحظة خروج الطالبات.

وقالت الدكتورة الفائز وفقا لـ”عكاظ”: «الجامعة تثق في طالباتها، وهن وأولياء أمورهن يثقون بالجامعة، لقد حرصنا على أن نجعل من الجامعة بيئة جاذبة، تضم الأندية والجمعيات وتدعم الأنشطة والمهارات الأساسية للطالبة».

وأوضحت أنه تم إصدار قرار رسمي بذلك من إدارة الجامعة، وتم تعميمه على جميع كليات الجامعة. وقالت: «جاء تلبية لرغبات طالبات، إذ تسعى الجامعة دائما إلى تلبية حاجة طالباتها في كل ما لا يتنافى مع الأنظمة وسياسة الجامعة، لذلك وفي ضوء الازدحامات المرورية الصباحية الكثيرة وارتباط أولياء الأمور فقد أتيح للطالبة الخروج وفقا لحاجتها».

وتشير مصادر إلى أن عدداً من الجامعات في مناطق أخرى بصدد إصدار قرارات مماثلة تسمح بموجبها للطالبات بالخروج من الجامعة دون وقت محدد.

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