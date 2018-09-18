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تحذير رسمي: احذر شحن جوالك في منافذ الشحن العامة .. يسرق بياناتك

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تحذير رسمي: احذر شحن جوالك في منافذ الشحن العامة .. يسرق بياناتك

تحذير رسمي: احذر شحن جوالك في منافذ الشحن العامة .. يسرق بياناتك
http://almnatiq.net/?p=632576
المناطق - الرياض

حذرت الإدارة العامة لأمن المعلومات في وكالة وزارة الخارجية للشؤون الفنية، من مخاطر استخدام منافذ الشحن المنتشرة في المنافذ العامة.

ولفتت إلى أنه انتشر في الآونة الأخيرة توفير خدمة شحن الهواتف في الأماكن العامة في عدة مدن، وحذرت إلى أن التوصيلة التي تستخدم لشحن الهاتف النقال يمكن أن تستخدم أيضاً لنقل البيانات من هاتفك إلى مصدر آخر.

ودعت إلى الحذر وعدم شحن الجهاز وهو في وضع التشغيل كون ذلك يساعد على الدخول إلى بيانات الجهاز، عبر منفذ الشحن كما هو الحال عند نقله لأجهزة الكمبيوتر ونحوه.

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