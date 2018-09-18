“آل الشيخ” يعتمد تشكيل مجلس إدارة الشباب برئاسة “البلطان”

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اعتمد معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ، تشكيل مجلس إدارة نادي الشباب برئاسة خالد بن عمر البلطان ، وأحمد العقيل نائبًا للرئيس، والأمين العام عبدالله القريني ، وأمين الصندوق ناصر السبيعي.

وعضوية كل من الدكتور فهد العليان ، أحمد الكنهل ، تركي الفرج ، كنعان الكنعاني.