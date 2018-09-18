تدريبات “النجم الساطع 2018” تواصل فعالياتها بقاعدة محمد نجيب العسكرية

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تواصلت فعاليات التمرين العسكري المشترك “النجم الساطع 2018” بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريب القتالي للقوات البحرية والجوية.

وشملت الفعاليات التدريب على مكافحة التهديدات غير النمطية التي قد تتعرض لها الوحدات البحرية بالبحر، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ، والتدريب على أعمال البحث عن الغواصات واكتشافها، والدفاع عن الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية باستخدام وسائل وأسلحة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تدريب القطع البحرية على الرماية بالذخيرة الحية، وتبادل طائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية المختلفة، وكذلك التدريب على اقتحام السفن المشتبه بها، والتدريب على طرق مكافحة الألغام البحرية بواسطة صائدات الألغام، وأعمال النسف والتدمير تحت الماء، وتنفيذ غطس تدريبي مشترك لمسح منطقة بالبحر، وكذلك التدريب على تحييد الألغام بمختلف أنواعها.

كما نفّذت طلعات جوية مشتركة، وتدريب على أعمال القتال الجوي للدفاع والهجوم على هدف حيوي والتزود بالوقود في الجو، وكذلك تقديم المعاونة الجوية للقوات البرية لاستكمال تنفيذ كافة المهام، وكذلك تدريبات مشتركة على مكافحة الإرهاب لعناصرالقوات الخاصة ، من خلال اقتحام المباني والمنشآت وتنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة.