احدث الأخبار

لحملة البكالوريوس والدبلوم .. وظائف إدارية وفنية في شركة معادن
أبرز المواد
 ولي العهد يوافق على تغيير شعار الدوري في نسخته الاستثنائية
أبرز المواد
 بلدية تيماء والمجلس البلدي في جولة ميدانيه تفقديه على القرى التابعه لمحافظة
منطقة تبوك
 ترميم 34 مبنى آيلا للسقوط في الموقع التاريخي بجدة
أبرز المواد
 “بيراميدز” يتصدر الدوري المصري
أبرز المواد
 بلدية الارطاوية تكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 88
منطقة الرياض
 الأمير عبدالله بن بندر يعزي أسرة الإعلامي خالد قاضي
منطقة مكة المكرمة
 مقتل 40 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة مران
أبرز المواد
 تدريبات “النجم الساطع 2018” تواصل فعالياتها بقاعدة محمد نجيب العسكرية
أبرز المواد
 “آل الشيخ” يعتمد تشكيل مجلس إدارة الشباب برئاسة “البلطان”
أبرز المواد
 أمريكا تحذر من مخاطر تبعات الإعصار “فلورنس”
أبرز المواد
 المالكي: العمليات العسكرية في اليمن تسير بحسب القانون الدولي والإنساني
أبرز المواد
لحملة البكالوريوس والدبلوم .. وظائف إدارية وفنية في شركة معادن

لحملة البكالوريوس والدبلوم .. وظائف إدارية وفنية في شركة معادن

أبرز المواد
ولي العهد يوافق على تغيير شعار الدوري في نسخته الاستثنائية

ولي العهد يوافق على تغيير شعار الدوري في نسخته الاستثنائية

أبرز المواد
بلدية تيماء والمجلس البلدي في جولة ميدانيه تفقديه على القرى التابعه لمحافظة

بلدية تيماء والمجلس البلدي في جولة ميدانيه تفقديه على القرى التابعه لمحافظة

منطقة تبوك
ترميم 34 مبنى آيلا للسقوط في الموقع التاريخي بجدة

ترميم 34 مبنى آيلا للسقوط في الموقع التاريخي بجدة

أبرز المواد

تدريبات “النجم الساطع 2018” تواصل فعالياتها بقاعدة محمد نجيب العسكرية

تدريبات “النجم الساطع 2018” تواصل فعالياتها بقاعدة محمد نجيب العسكرية
http://almnatiq.net/?p=632591
المناطق - الرياض

تواصلت فعاليات التمرين العسكري المشترك “النجم الساطع 2018” بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريب القتالي للقوات البحرية والجوية.
وشملت الفعاليات التدريب على مكافحة التهديدات غير النمطية التي قد تتعرض لها الوحدات البحرية بالبحر، والتدريب على أعمال البحث والإنقاذ، والتدريب على أعمال البحث عن الغواصات واكتشافها، والدفاع عن الوحدات البحرية ضد الأهداف الجوية المعادية باستخدام وسائل وأسلحة الدفاع الجوي، بالإضافة إلى تدريب القطع البحرية على الرماية بالذخيرة الحية، وتبادل طائرات الهليكوبتر على أسطح الوحدات البحرية المختلفة، وكذلك التدريب على اقتحام السفن المشتبه بها، والتدريب على طرق مكافحة الألغام البحرية بواسطة صائدات الألغام، وأعمال النسف والتدمير تحت الماء، وتنفيذ غطس تدريبي مشترك لمسح منطقة بالبحر، وكذلك التدريب على تحييد الألغام بمختلف أنواعها.
كما نفّذت طلعات جوية مشتركة، وتدريب على أعمال القتال الجوي للدفاع والهجوم على هدف حيوي والتزود بالوقود في الجو، وكذلك تقديم المعاونة الجوية للقوات البرية لاستكمال تنفيذ كافة المهام، وكذلك تدريبات مشتركة على مكافحة الإرهاب لعناصرالقوات الخاصة ، من خلال اقتحام المباني والمنشآت وتنفيذ رمايات غير نمطية بالذخيرة الحية من أوضاع الرمي المختلفة.

روابط ذات صلة

لحملة البكالوريوس والدبلوم .. وظائف إدارية وفنية في شركة معادن

لحملة البكالوريوس والدبلوم .. وظائف إدارية وفنية في شركة معادن
ولي العهد يوافق على تغيير شعار الدوري في نسخته الاستثنائية

ولي العهد يوافق على تغيير شعار الدوري في نسخته الاستثنائية
ترميم 34 مبنى آيلا للسقوط في الموقع التاريخي بجدة

ترميم 34 مبنى آيلا للسقوط في الموقع التاريخي بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*