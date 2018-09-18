“بيراميدز” يتصدر الدوري المصري

المناطق - وكالات

حقق فريق بيراميدز لكرة القدم فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة الـ 15 ليتصدر ترتيب جدول الدوري، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة الـ 7 في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، حصد فريق مصر المقاصة ثلاث نقاط بعد فوزه على نظيره حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب “جهاز الرياضة العسكري” ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليصل المقاصة إلى النقطة 10 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الفريق السكندري عند النقطة الثالثة، ليتذيل بها المركز قبل الأخير.