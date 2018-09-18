احدث الأخبار

لحملة البكالوريوس والدبلوم .. وظائف إدارية وفنية في شركة معادن
أبرز المواد
 ولي العهد يوافق على تغيير شعار الدوري في نسخته الاستثنائية
أبرز المواد
 بلدية تيماء والمجلس البلدي في جولة ميدانيه تفقديه على القرى التابعه لمحافظة
منطقة تبوك
 ترميم 34 مبنى آيلا للسقوط في الموقع التاريخي بجدة
أبرز المواد
 “بيراميدز” يتصدر الدوري المصري
أبرز المواد
 بلدية الارطاوية تكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 88
منطقة الرياض
 الأمير عبدالله بن بندر يعزي أسرة الإعلامي خالد قاضي
منطقة مكة المكرمة
 مقتل 40 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة مران
أبرز المواد
 تدريبات “النجم الساطع 2018” تواصل فعالياتها بقاعدة محمد نجيب العسكرية
أبرز المواد
 “آل الشيخ” يعتمد تشكيل مجلس إدارة الشباب برئاسة “البلطان”
أبرز المواد
 أمريكا تحذر من مخاطر تبعات الإعصار “فلورنس”
أبرز المواد
 المالكي: العمليات العسكرية في اليمن تسير بحسب القانون الدولي والإنساني
أبرز المواد
لحملة البكالوريوس والدبلوم .. وظائف إدارية وفنية في شركة معادن

لحملة البكالوريوس والدبلوم .. وظائف إدارية وفنية في شركة معادن

أبرز المواد
ولي العهد يوافق على تغيير شعار الدوري في نسخته الاستثنائية

ولي العهد يوافق على تغيير شعار الدوري في نسخته الاستثنائية

أبرز المواد
بلدية تيماء والمجلس البلدي في جولة ميدانيه تفقديه على القرى التابعه لمحافظة

بلدية تيماء والمجلس البلدي في جولة ميدانيه تفقديه على القرى التابعه لمحافظة

منطقة تبوك
ترميم 34 مبنى آيلا للسقوط في الموقع التاريخي بجدة

ترميم 34 مبنى آيلا للسقوط في الموقع التاريخي بجدة

أبرز المواد

“بيراميدز” يتصدر الدوري المصري

“بيراميدز” يتصدر الدوري المصري
http://almnatiq.net/?p=632593
المناطق - وكالات

حقق فريق بيراميدز لكرة القدم فوزًا صعبًا على المقاولون العرب بنتيجة هدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على إستاد المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

وبهذا الفوز، يرتفع رصيد بيراميدز إلى النقطة الـ 15 ليتصدر ترتيب جدول الدوري، فيما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة الـ 7 في المركز الحادي عشر.

وفي مباراة أخرى، حصد فريق مصر المقاصة ثلاث نقاط بعد فوزه على نظيره حرس الحدود بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب “جهاز الرياضة العسكري” ضمن منافسات الجولة ذاتها، ليصل المقاصة إلى النقطة 10 في المركز الخامس، بينما توقف رصيد الفريق السكندري عند النقطة الثالثة، ليتذيل بها المركز قبل الأخير.

روابط ذات صلة

لحملة البكالوريوس والدبلوم .. وظائف إدارية وفنية في شركة معادن

لحملة البكالوريوس والدبلوم .. وظائف إدارية وفنية في شركة معادن
ولي العهد يوافق على تغيير شعار الدوري في نسخته الاستثنائية

ولي العهد يوافق على تغيير شعار الدوري في نسخته الاستثنائية
ترميم 34 مبنى آيلا للسقوط في الموقع التاريخي بجدة

ترميم 34 مبنى آيلا للسقوط في الموقع التاريخي بجدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*