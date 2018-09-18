مقتل 40 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة مران

المناطق - وكالات

لقي 40 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، مصرعهم اليوم في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني في منطقة مران غربي محافظة صعدة شمال اليمن.

وذكر مصدر ميداني في اللواء الثالث عروبة في تصريح لموقع / سبتمبر نت / التابع لوزارة الدفاع اليمنية، أن المليشيا دفعت بـ 40 من عناصرها لاسترجاع جثة القيادي في المليشيا المدعو حسين جابر أحمد، الذي لقي مصرعه في معارك سابقة مع اللواء الثالث عروبة في منطقة مران بصعدة.

وأكد المصدر مقتل جميع عناصر المليشيا المشاركين في العملية، بعد أن أطبقت قوات الجيش عليهم الحصار.

وأوضح المصدر أن المدعو حسين جابر والذي لقي مصرعه ومعه المسؤول المالي لعبد الملك الحوثي.