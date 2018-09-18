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لحملة البكالوريوس والدبلوم .. وظائف إدارية وفنية في شركة معادن

لحملة البكالوريوس والدبلوم .. وظائف إدارية وفنية في شركة معادن
http://almnatiq.net/?p=632603
المناطق - الرياض

أعلنت شركة معادن عن توفر وظائف إدارية وفنية لحملة الدبلوم والبكالوريوس مع خبرة للعمل في شركاتها (شركة معادن وعد الشمال للفوسفات بطريف، شركة معادن للألمنيوم برأس الخير، مجموعة أعمال الفوسفات برأس الخير).

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– منسق خدمات لوجستية (Coordinator, Logistics)
المتطلبات: دبلوم أو بكالوريوس في تخصص ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال المبيعات أو التسويق.
موقع العمل: شركة معادن وعد الشمال للفوسفات – طريف.

– فني ميكانيكا ثاني (Mechanical Technician II)
المتطلبات: دبلوم ميكانيكا مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في القطاع الفني أو قطاع البتروكيماويات.
موقع العمل: شركة معادن للألمنيوم – رأس الخير.

– محاسب إمتثال – (Accountant, Complience)
المتطلبات: درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة، المالية) مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات في مجال المحاسبة.
موقع العمل: مجموعة أعمال الفوسفات – رأس الخير.

المميزات:

– راتب أساسي مجزي.
– بدل سكن 25% من الراتب الأساسي أو سكن عيني.
– بدل مواصلات 10% من الراتب الأساسي.
– بدل تعيين (لمرة واحدة فقط).
– تأمين طبي للموظف وعائلته والوالدين.
– نظام إدخار مع مساهمة من الشركة.
– نظام تملك المنازل في (حسب سياسة الشركة).
– راتب أساسي إضافي ثابت في شهر رمضان.
– مكافأة أداء سنوية خاضعة لإداء الشركة والموظف.
– نظام زيادة رواتب سنوي وترقيات خاضع لأداء الموظف.
– بدل منطقة نائية/مشقة 10% من الراتب الأساسي (حسب سياسة الشركة).
– برامج تدريب على رأس العمل وبرامج تطوير وظيفية وقيادية.
– إجازة سنوية لا تقل عن 30 يوماً.
– مكافئة خدمة مستمرة.

وأشارت إلى ان التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط.

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