بلدية الارطاوية تكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 88

المناطق-فلاج الشعيفاني

تفصلنا ايام قليلة فقط على موعد فعاليات اليوم الوطني 88 احتفاء بذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه ، فقد استعدت المناطق والمحافظات والمراكز بالفعاليات التي تسهم في إبراز اليوم الوطني في وجدان وقلوب المواطن و للتعبير عن عميق حبهم للقيادة والوطن

فاليوم الوطني للمملكة الذي يصادف الاحد القادم 13 / محرم / 1440 هـ الموافق 23 سبتمبر لعام 2018 ،الذي تنطلق فعالياته التي تنظمها بلدية الارطاوية الخامسة عصراً الاحد من امام بوابة مركز الارطاوية بمسيرة يشارك فيها المواطنين باتجاه حديقة الارطاوية في برنامج يحتوي على لوحات و عروض ومسيرة السيارات القديمة وعروض الخيل يليها انطلاق فقرات الجوانب الترفيهية للعائلات بمسابقات وتحديات للجمهور وبمشاركة فرقة ترفيهية وعروض الليزر واللوحة الجدارية لجنودنا البواسل

وقد هنأ رئيس بلدية الارطاوية الاستاذ/عبدالرحمن بن حمد الصالح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، والأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني 88، سائلين الله – العلي القدير – أن يديم الله على هذه البلاد أمنها واستقرارها

و منوها بالاهتمام والدعم الكبير الذي يلقاه قطاع البلديات من القادة ايدهم الله وأوضح الصالح انه في هذا العام تم اعداد برنامج متكامل بهذه المناسبة الغالية على نفوس الجميع بما يعزز القيم الوطنية واستغلال الجانب الترفيهي لإيصال تلك الرسائل لكافة شرائح المجتمع.