احدث الأخبار

لحملة البكالوريوس والدبلوم .. وظائف إدارية وفنية في شركة معادن
أبرز المواد
 ولي العهد يوافق على تغيير شعار الدوري في نسخته الاستثنائية
أبرز المواد
 بلدية تيماء والمجلس البلدي في جولة ميدانيه تفقديه على القرى التابعه لمحافظة
منطقة تبوك
 ترميم 34 مبنى آيلا للسقوط في الموقع التاريخي بجدة
أبرز المواد
 “بيراميدز” يتصدر الدوري المصري
أبرز المواد
 بلدية الارطاوية تكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 88
منطقة الرياض
 الأمير عبدالله بن بندر يعزي أسرة الإعلامي خالد قاضي
منطقة مكة المكرمة
 مقتل 40 من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية في منطقة مران
أبرز المواد
 تدريبات “النجم الساطع 2018” تواصل فعالياتها بقاعدة محمد نجيب العسكرية
أبرز المواد
 “آل الشيخ” يعتمد تشكيل مجلس إدارة الشباب برئاسة “البلطان”
أبرز المواد
 أمريكا تحذر من مخاطر تبعات الإعصار “فلورنس”
أبرز المواد
 المالكي: العمليات العسكرية في اليمن تسير بحسب القانون الدولي والإنساني
أبرز المواد
لحملة البكالوريوس والدبلوم .. وظائف إدارية وفنية في شركة معادن

لحملة البكالوريوس والدبلوم .. وظائف إدارية وفنية في شركة معادن

أبرز المواد
ولي العهد يوافق على تغيير شعار الدوري في نسخته الاستثنائية

ولي العهد يوافق على تغيير شعار الدوري في نسخته الاستثنائية

أبرز المواد
بلدية تيماء والمجلس البلدي في جولة ميدانيه تفقديه على القرى التابعه لمحافظة

بلدية تيماء والمجلس البلدي في جولة ميدانيه تفقديه على القرى التابعه لمحافظة

منطقة تبوك
ترميم 34 مبنى آيلا للسقوط في الموقع التاريخي بجدة

ترميم 34 مبنى آيلا للسقوط في الموقع التاريخي بجدة

أبرز المواد

بلدية الارطاوية تكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 88

بلدية الارطاوية تكمل استعداداتها للاحتفاء باليوم الوطني 88
http://almnatiq.net/?p=632606
المناطق-فلاج الشعيفاني

تفصلنا ايام قليلة فقط على موعد فعاليات اليوم الوطني 88 احتفاء بذكرى توحيد المملكة على يد المؤسس جلالة الملك عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه ، فقد استعدت المناطق والمحافظات والمراكز بالفعاليات التي تسهم في إبراز اليوم الوطني في وجدان وقلوب المواطن و للتعبير عن عميق حبهم للقيادة والوطن
فاليوم الوطني للمملكة الذي يصادف الاحد القادم 13 / محرم / 1440 هـ الموافق 23 سبتمبر لعام 2018 ،الذي تنطلق فعالياته التي تنظمها بلدية الارطاوية الخامسة عصراً الاحد من امام بوابة مركز الارطاوية بمسيرة يشارك فيها المواطنين باتجاه حديقة الارطاوية في برنامج يحتوي على لوحات و عروض ومسيرة السيارات القديمة وعروض الخيل يليها انطلاق فقرات الجوانب الترفيهية للعائلات بمسابقات وتحديات للجمهور وبمشاركة فرقة ترفيهية وعروض الليزر واللوحة الجدارية لجنودنا البواسل
وقد هنأ رئيس بلدية الارطاوية الاستاذ/عبدالرحمن بن حمد الصالح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظهما الله، والأسرة المالكة، والشعب السعودي الكريم، بمناسبة اليوم الوطني 88، سائلين الله – العلي القدير – أن يديم الله على هذه البلاد أمنها واستقرارها
و منوها بالاهتمام والدعم الكبير الذي يلقاه قطاع البلديات من القادة ايدهم الله وأوضح الصالح انه في هذا العام تم اعداد برنامج متكامل بهذه المناسبة الغالية على نفوس الجميع بما يعزز القيم الوطنية واستغلال الجانب الترفيهي لإيصال تلك الرسائل لكافة شرائح المجتمع.

روابط ذات صلة

مدير تعليم الخرج يدشن ملتقى “سواعد الوطن” بمشاركة ٢٣ مدرسة

مدير تعليم الخرج يدشن ملتقى “سواعد الوطن” بمشاركة ٢٣ مدرسة
مدير تعليم الخرج يدشن ملتقى “سواعد الوطن” الترفيهي

مدير تعليم الخرج يدشن ملتقى “سواعد الوطن” الترفيهي
شرطة الرياض تكافئ مواطنًا ومقيمًا نظير مساعدة أمنية وحفظ الأمانة

شرطة الرياض تكافئ مواطنًا ومقيمًا نظير مساعدة أمنية وحفظ الأمانة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*