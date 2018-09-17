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الأمير عبدالله بن بندر يعزي أسرة الإعلامي خالد قاضي

الأمير عبدالله بن بندر يعزي أسرة الإعلامي خالد قاضي
http://almnatiq.net/?p=632608
المناطق - مكة المكرمة

قدّم نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر، واجب العزاء لأسرة الإعلامي خالد قاضي الذي وافته المنية السبت الماضي.
وأعرب الأمير عبدالله بن بندر خلال زيارته لمنزل أسرة الفقيد عن صادق تعازيه ومواساته سائلا الله يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جهتهم عبر ذوو الفقيد عن شكرهم لنائب أمير منطقة مكة المكرمة على تعازيه ومواساته مؤكدين أن ذلك ليس بغريب على ولاة أمر هذه البلاد، سائلين الله ألا يري سموه مكروها.

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