بلدية تيماء والمجلس البلدي في جولة ميدانيه تفقديه على القرى التابعه لمحافظة

تبوك - محمد العنزي :

قام رئيس بلدية محافظة تيماء سعيد بن خليل السعيد يرافقه رئيس المجلس البلدي بالمحافظة فايز العنزي وعدد من أعضاء المجلس البلدي مساء أمس بجولة تفقدية على عدد من القرى والمراكز التابعة للمحافظة وذلك في إطار الجولات الميدانية التي تقوم بها البلدية والمجلس البلدي للوقوف على الخدمات المقدَّمة للمواطنين والاطلاع على المشاريع الجارية فيها.

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام ببلدية تيماء فواز العنزي، أن الجولة شملت قرية العسافيه وهجرة أبيط، لمتابعة سير العمل على عدد من المشروعات التنموية المنفذة، ومراحل الإنجاز بالمشروعات الجاري تنفيذها في تلك القرى والمراكز.

وأضاف العنزي أن الوفد التقى خلال الجولة بعدد من المواطنين وسكان تلك القرى والمراكز مستمعين إلى مطالبهم واحتياجاتهم ومقترحاتهم وآرائهم فيما يتم إنجازه من مشروعات تنموية، واعدين ببذل أقصى الجهود من أجل تحقيق تلك الاحتياجات تماشياً مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر في تحقيق أفضل الخدمات للمواطنين .