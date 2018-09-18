احدث الأخبار

دراسة: توقف فورا عن تناول حبة “أسبرين” يوميا
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: إيصال الخدمة لأكثر من ربع مليون مُشترك منذ بداية العام
أبرز المواد
 شاهد: الربيعة يتفقد أوضاع 70 ألف لاجئ سوري بمخيم الزعتري
أبرز المواد
 مؤسسة مملوكة لجامعة القصيم تتولى إنشاء وتشغيل مدرسة نسائية لتعليم القيادة
أبرز المواد
 أمانة عسير تناقش أعمال النظافة في البلديات الفرعية
أبرز المواد
 البيئة تواصل الكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بالقصيم
أبرز المواد
 السفير الصيني لدى المملكة: “معرض كنوز الصين” يعرض نخبة من الآثار الصينية القيمة
أبرز المواد
 وفاة طالب تدفع وزير التعليم لعقد إجتماع طارئ
أبرز المواد
 هل سقطت الطائرة روسية في سوريا بنيران صديقة؟
أبرز المواد
 “حساب المواطن” يعلق على زيادة مبلغ الدعم لبعض الأسر دون غيرها!
أبرز المواد
 “العمري” يكشف فوائد انخفاض أسعار العقارات!
أبرز المواد
 وزير الداخلية يرعى حفل تخريج طلبة الدورة الـ 47 لكلية الملك فهد الأمنية
أبرز المواد
دراسة: توقف فورا عن تناول حبة “أسبرين” يوميا

دراسة: توقف فورا عن تناول حبة “أسبرين” يوميا

أبرز المواد
“السعودية للكهرباء”: إيصال الخدمة لأكثر من ربع مليون مُشترك منذ بداية العام

“السعودية للكهرباء”: إيصال الخدمة لأكثر من ربع مليون مُشترك منذ بداية العام

أبرز المواد
شاهد: الربيعة يتفقد أوضاع 70 ألف لاجئ سوري بمخيم الزعتري

شاهد: الربيعة يتفقد أوضاع 70 ألف لاجئ سوري بمخيم الزعتري

أبرز المواد
مؤسسة مملوكة لجامعة القصيم تتولى إنشاء وتشغيل مدرسة نسائية لتعليم القيادة

مؤسسة مملوكة لجامعة القصيم تتولى إنشاء وتشغيل مدرسة نسائية لتعليم القيادة

أبرز المواد

دراسة: توقف فورا عن تناول حبة “أسبرين” يوميا

دراسة: توقف فورا عن تناول حبة “أسبرين” يوميا
http://almnatiq.net/?p=632617
المناطق - وكالات

توصلت دراسة حديثة، وصفت بـ”المهمة للغاية”، إلى أن تناول الأسبرين يوميا قد يسبب أضرارا لكبار السن الأصحاء، تصل إلى خطر حدوث نزيف داخلي مميت.

ووفقا للدراسة الأميركية الأسترالية، التي نشرت صحيفة “الغادريان” البريطانية مقتطفات منها، فإن التجارب لم تؤكد فوائد الأسبرين للأشخاص الأصحاء فوق سن السبعين.

وعن نتائج هذه الدراسة الكبيرة، قال الخبراء إنها مهمة للغاية، محذرين من العلاج الذاتي بالأسبرين.

وتضمنت الدراسة الأخيرة مجموعتين، شملت 19 ألفا و114 شخصا، فوق 70 عاما في الولايات المتحدة وأستراليا كانوا جميعا بصحة جيدة، ولم يعانوا سابقا من مشاكل في القلب، ومُنحوا نصف جرعة يوميا من الأسبرين مدة خمس سنوات.

وبحسب الدراسة، فإن الأقراص لم تقلل من خطر التعرض لمشاكل في القلب أو يثبت عنها أي فوائد أخرى، بل زادت من عدد حالات نزيف المعدة الرئيسي.

وزادت مخاطر الوفاة لدى المجموعة التي كانت تتناول الأسبرين بنسبة 5.9 في المئة مقارنة بنسبة 5.2 في المئة لمجموعة ثانية لم تتناول الأسبرين.

وقال البروفيسور جون ماكنيل من جامعة موناش الأسترالية: “هذا يعني أن الملايين من كبار السن الأصحاء في جميع أنحاء العالم الذين يتناولون جرعة منخفضة من الأسبرين دون سبب طبي، يفعلون ذلك بلا داع”.

وأضاف أن هذه النتائج ستساعد الأطباء الذين ظلوا غير متأكدين بشأن ما إذا كان عليهم التوصية بتناول الأسبرين للمرضى الأصحاء.

بينما وضف البروفيسور بيتر روثويل، من جامعة أكسفورد البريطانية، وهو خبير بارز في صنع الأدوية، النتائج بـ”الحاسمة”، محذرا من أن العلاج الذاتي بالأسبرين في غياب مؤشر طبي واضح “أمر لا يُنصح به”.

وينصح أي شخص أخذ جرعة منخفضة من الأسبرين لفترة طويلة بعدم التوقف السريع، لأن ذلك قد يسبب أيضا مشاكل.

وعلقت جون رين من وكالة تنظيم منتجات الرعاية الصحية والطبية في المملكة المتحدة، على الدراسة قائلة: “أي معلومات هامة جديدة قد تؤثر على التوازن وفوائد ومخاطر الأسبرين ستراجع بعناية، وسنطلب المشورة العلمية المستقلة إذا اقتضت الحاجة ذلك”.

روابط ذات صلة

“السعودية للكهرباء”: إيصال الخدمة لأكثر من ربع مليون مُشترك منذ بداية العام

“السعودية للكهرباء”: إيصال الخدمة لأكثر من ربع مليون مُشترك منذ بداية العام
شاهد: الربيعة يتفقد أوضاع 70 ألف لاجئ سوري بمخيم الزعتري

شاهد: الربيعة يتفقد أوضاع 70 ألف لاجئ سوري بمخيم الزعتري
مؤسسة مملوكة لجامعة القصيم تتولى إنشاء وتشغيل مدرسة نسائية لتعليم القيادة

مؤسسة مملوكة لجامعة القصيم تتولى إنشاء وتشغيل مدرسة نسائية لتعليم القيادة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*