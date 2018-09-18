ولي العهد يوافق على تغيير شعار الدوري في نسخته الاستثنائية

المناطق - الرياض

أطلقت رابطة الدوري السعودي للمحترفين اليوم الثلاثاء، الشعار الجديد للدوري السعودي، بعد استبدال الحروف “spl” إلى “mbs”، والتي جاءت اختصارًا لمسمى دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك بعد اعتماده من سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.‬

‫وجاء اقتراح تغيير شعار الدوري في نسخته الحالية، من تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، إضافة إلى رابطة دوري المحترفين.‬

‫من جهته، قال مسلي آل معمر رئيس رابطة دوري المحترفين وفقا لـ”الرياضية”: “تشرفنا بموافقة سمو ولي العهد على الشعار الجديد للدوري، وبناء على مقترح معالي المستشار تركي آل الشيخ”.

وأضاف: “نشكر سمو ولي العهد على دعمه اللامحدود للأندية وللدوري”.