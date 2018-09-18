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سفير الشباب العربي: جهود خادم الحرمين الشريفين في رعاية اتفاقية جدة للسلام تعكس الدور المحوري للسعودية و خطوة إيجابية تنعكس ثمارها على المنطقة

سفير الشباب العربي: جهود خادم الحرمين الشريفين في رعاية اتفاقية جدة للسلام تعكس الدور المحوري للسعودية و خطوة إيجابية تنعكس ثمارها على المنطقة
http://almnatiq.net/?p=632626
المناطق_الرياض

ثمن سفير الشباب العربي لدول مجلس التعاون الخليجي عضو مجلس إدارة مجلس الشباب العربي محمد بن عايض الهاجري جهود خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – حفظه الله – وحكمته لنشر السلام والاستقرار في دول العالم والتي أثمرت توقيع اتفاق السلام بين إثيوبيا وإريتريا في مدينة جدة.

وأكد “الهاجري”في تصريح صحفي له اليوم أهمية توقيع اتفاقية جدة ودعمها وتفعيلها لتكون واجهة لعلاقات مثمرة وإيجابية تعود بالنفع بشكل مباشر على الطرفين، وعلى أفريقيا بشكل عام، والذي ينهي حالة الحرب التي استمرت أكثر من 20 عاماً بين إثيوبيا وإريتريا.

وأضاف أن هذه الخطوة تعكس الدور الاستراتيجي والمحوري للمملكة العربية السعودية على الصعيدين الإقليمي والدولي وتجسد جهودها الدؤوبة ومبادراتها الخيرة التي تقوم بها لإرساء أسس الأمن والاستقرار وتعزيز السلام في جميع أنحاء العالم وتضاف إلى سجلها الحافل في هذا المجال.

وأشار سفير الشباب العربي إلى أن المملكة العربية السعودية لم تألو جهداً في نشر السلام في دول العالم كافة وفق منهج ثابت لها ولا تزال تبسط ذراعيها لتحقيق الاستقرار والسلام إقليمياً ودولياً.

وأعرب الهاجري عن أمله في طي صفحة من الماضي بين البلدين بواسطة الاتفاق وتعزيز وتعظيم العلاقات الثنائية بين البلدين.

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