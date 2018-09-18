رئيس وزراء باكستان يزور المملكة في أول جولة خارجية

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يجري رئيس وزراء ⁧باكستان⁩ الجديد عمران خان، الثلاثاء، أول جولة خارجية له بزيارة المملكة العربية السعودية، وفق تصريح وزير الخارجية الباكستاني ⁧شاه محمود قريشي⁩.

وذكر قريشي أن العلاقات مع السعودية قديمة ومتأصلة، وستعمل باكستان على تعميقها أكثر، فيما ذكرت مصادر أن رئيس الوزراء الباكستاني سيؤدي العمرة، ويزور المسجد النبوي في المدينة المنورة.

يذكر، أن حركة الإنصاف الباكستانية بزعامة عمران خان، حصلت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، على 115 مقعداً، من أصل 272 في الجمعية الوطنية متقدمة على أكبر منافسيها “الرابطة الإسلامية” و”حزب الشعب”.