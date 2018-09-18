احدث الأخبار

منع دخول الرعاة ومواشيهم من دول الخليج إلى المملكة
أبرز المواد
 إلزام مواطن بتسليم أبنائه لوالدتهم بالقوة الجبرية في “جازان”!
أبرز المواد
 23 حالة اختناق في حريق فندق بجدة
أبرز المواد
 رئيس وزراء باكستان يزور المملكة في أول جولة خارجية
أبرز المواد
 بدء عمليات عسكرية واسعة النطاق على الحديدة من عدة محاور
أبرز المواد
 تنمية تبوك تقيم لمنسوباتها دورة تدريبية في سلوكيات الوظيفة
أبرز المواد
 سفير الشباب العربي: جهود خادم الحرمين الشريفين في رعاية اتفاقية جدة للسلام تعكس الدور المحوري للسعودية و خطوة إيجابية تنعكس ثمارها على المنطقة
أبرز المواد
 حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء
أبرز المواد
 لحملة البكالوريوس والدبلوم .. وظائف إدارية وفنية في شركة معادن
أبرز المواد
 ولي العهد يوافق على تغيير شعار الدوري في نسخته الاستثنائية
أبرز المواد
 بلدية تيماء والمجلس البلدي في جولة ميدانيه تفقديه على القرى التابعه لمحافظة
منطقة تبوك
 ترميم 34 مبنى آيلا للسقوط في الموقع التاريخي بجدة
أبرز المواد
منع دخول الرعاة ومواشيهم من دول الخليج إلى المملكة

منع دخول الرعاة ومواشيهم من دول الخليج إلى المملكة

أبرز المواد
إلزام مواطن بتسليم أبنائه لوالدتهم بالقوة الجبرية في “جازان”!

إلزام مواطن بتسليم أبنائه لوالدتهم بالقوة الجبرية في “جازان”!

أبرز المواد
23 حالة اختناق في حريق فندق بجدة

23 حالة اختناق في حريق فندق بجدة

أبرز المواد
رئيس وزراء باكستان يزور المملكة في أول جولة خارجية

رئيس وزراء باكستان يزور المملكة في أول جولة خارجية

أبرز المواد

منع دخول الرعاة ومواشيهم من دول الخليج إلى المملكة

منع دخول الرعاة ومواشيهم من دول الخليج إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=632635
المناطق_الرياض

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة البيئة والمياه والزراعة الدكتور عبدالله أبا الخيل عن بدء الوزارة تنفيذ أمر سام فور صدوره بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ يقضي بإيقاف دخول الرعاة ومواشيهم من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والدول المجاورة إلى المملكة لأجل الرعي ابتداء من تاريخ -1-1-1440هـ، ووضع خطة زمنية بالتعاون مع تلك الجهات لعودة الرعاة ومواشيهم الموجودين في المملكة إلى دولهم.

وبين أبا الخيل أن الأمر السامي الكريم يأتى تدعيماً لرؤية المملكة 2030 التي تسعى للمحافظة على الموارد الحيوية، وتدعيماً لجهود المملكة في المحافظة على البيئة، وتعظيم الاستفادة من الموارد الحيوية والمحافظة عليها، مشيراً إلى أن الوزارة تعتبر أن الأمر السامي الكريم يدعم جهوداً بدأتها الوزارة في هذا السياق؛ مثل تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإيقاف زراعة الأعلاف بتاريخ 25-2-1440، مع وضع بدائل لذلك.

ويتوقع أن توفر المملكة بعد تطبيق القرار أكثر من 8 مليارات م3 من مخزون المياه الجوفية سنويا ، إضافة إلى بدء الوزارة تطبيق استراتيجيتيْ المياه 2030 والبيئة اللتين أقرهما مجلس الوزراء أيضا، إضافة إلى مبادرات التحول الوطني 2020 في مجال البيئة والمياه والزراعة.

روابط ذات صلة

إلزام مواطن بتسليم أبنائه لوالدتهم بالقوة الجبرية في “جازان”!

إلزام مواطن بتسليم أبنائه لوالدتهم بالقوة الجبرية في “جازان”!
23 حالة اختناق في حريق فندق بجدة

23 حالة اختناق في حريق فندق بجدة
رئيس وزراء باكستان يزور المملكة في أول جولة خارجية

رئيس وزراء باكستان يزور المملكة في أول جولة خارجية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*