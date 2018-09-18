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“اعتداء وحشي”بدل ملامح شابة بريطانية في تركيا!

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“اعتداء وحشي”بدل ملامح شابة بريطانية في تركيا!

“اعتداء وحشي”بدل ملامح شابة بريطانية في تركيا!
http://almnatiq.net/?p=632644
المناطق_وكالات

تعرضت سائحة بريطانية إلى اعتداء وحشي على يد رجل في جنوب غرب تركيا، لدرجة أن والدتها وشقيقتها لم تستطيعا التعرف عليها عقب ذلك الاعتداء.
وتعرضت إيما لويز هيغينسون (35 عاما) للاعتداء من قبل ديكلان تايرون مارشال (27 عاما) بينما كانت تقضي عطلة الأسبوع الماضي في منتجع مارماريس بمقاطعة موغلا.
الاعتداء والاغتصاب
واعتقلت الشرطة التركية مارشال في وقت لاحق في فندق ووجهت له تهم الاعتداء والاغتصاب، بحسب صحيفة “حرييت”.
وعقب الاعتداء ، قالت هيغينسون لوسائل إعلام محلية: “حتى أمي وأختي لم تتمكنا من التعرف إلي، ووصفت الرجل المعتدي بأنه “وحش”.
النوم على الأريكة
وتابعت: “التقيته في ملهى ليلي. أخبرته أنه يستطيع النوم على الأريكة في شقتي لأنه أخبرني أنه ليس لديه مكان يذهب إليه، مضيفة: “لقد اعتدى علي جنسيا بينما كنت نائمة”.
وأوضحت المرأة أنها لا تستطيع العودة إلى بريطانيا، لأن الأطباء الأتراك حذروها من أن وضعها الصحي حرج، وتحتاج تلقي العلاج لفترة طويلة.

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