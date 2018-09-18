“حساب المواطن” يعلق على زيادة مبلغ الدعم لبعض الأسر دون غيرها!

المناطق_الرياض

رد برنامج حساب المواطن، على سؤال أحد المستفيدين بشأن زيادة الدعم لبعض الأسر دون الأخرى، مؤكدًا أنه لم يصله أي زيادات رغم ارتفاع بعض الخدمات التي لا يغطيها الدعم المقدم له.

وقال المواطن في سؤاله لحساب “خدمة العملاء” التابع للبرنامج على “تويتر”: “أنا أستلم الدعم ولم يحدث أي تغيير بالمبلغ رغم الارتفاع بفواتير الخدمات وغيرها مع العلم أن البعض تم زيادة الدعم لهم والبعض لا”.

وتساءل المستفيد عن “الآلية التي تمت من خلالها زيادة الدعم للبعض دون غيرهم؟”، مبيناً أنه “متقاعد ومعه اثنين تابعين ومبلغ الدعم 300 ريال ودخل الأسرة 11400 ريال ويخصم منه قسط شهري 2168 ريال”.

وأجاب حساب “خدمة العملاء” بقوله: إن “صرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تأخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم..