السفير الصيني لدى المملكة: “معرض كنوز الصين” يعرض نخبة من الآثار الصينية القيمة

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أكد سفير جمهورية الصين الشعبية لدى المملكة السيد لي هواشي، أن “معرض كنوز الصين” يعد حدثا كبيرا في مجال التبادل الثقافي بين الصين والسعودية، مشيرا إلى أنه يأتي ضمن اتفاقية التعاون الموقعة بين البلدين خلال زيارة فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية للمملكة شي جين بينغ في يناير 2016م، الذي التقى فيها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز – يحفظه الله-.

وأوضحفي تصريح صحفي بعد افتتاح معرض كنوز الصين الأربعاء الماضي برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، أن المعرض يحتوي على عدد كبير من الآثار القيمة يرجع بعضها إلى 8 آلاف سنة، والآخر يعد من نخبة من الآثار الصينية القيمة، لافتا إلى أن بعض الآثار في المعرض لها طابع عربي إسلامي، ما يثبت أن التبادل الثقافي العربي الصيني قديم عبر التاريخ، متمنيا أن يستمتع الشعب السعودي بهذا المعرض الذي يستمر من 13 سبتمبر حتى 23 نوفمبر 2018م ويستضيفه المتحف الوطني بالرياض الذي يعد من أهم المتاحف في السعودية.

وبين السفير الصيني أن المعرض يحتوي على كسر فخارية من الخزف الصيني تم العثور عليها من خلال أعمال التنقيب في موقع السرين في محافظة القنفذة، التي ينفذها الفريق السعودي الصيني المشترك في موسمه الأول الذي بدأ خلال هذا العام 2018م.

يشار إلى أنه على هامش المعرض سيعرض المتحف الوطني السعودي نماذج من القطع الأثرية الصينية التي تم العثور عليها في التنقيبات الأثرية في مواقع مختلفة من المملكة والتي تمثل التبادل التجاري بين الصين وحضارات الجزيرة العربية، كما سيخصص ركنا للتعريف بأعمال التنقيب التي ينفذها حاليا الفريق السعودي الصيني المشترك في موقع السرين في محافظة القنفذة، ضمن البعثات الدولية السعودية العاملة في التنقيب الأثري في مناطق المملكة.

يذكر أن الهيئة وقعت اتفاقيات مع عدد من الدول التي أقيم فيها معرض “روائع آثار المملكة العربية السعودية عبر العصور ” لإقامة معارض للآثار في المتحف الوطني بالرياض، حيث ستشهد الفترة المقبلة عددا من معارض الآثار والتراث من مختلف دول العالم التي ستعرض في المتحف الوطني ضمن برنامج المعارض الزائرة في المتحف والذي يعد أحد مسارات برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري الذي تنفذه الهيئة.