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هل سقطت الطائرة روسية في سوريا بنيران صديقة؟

هل سقطت الطائرة روسية في سوريا بنيران صديقة؟
http://almnatiq.net/?p=632661
المناطق_الرياض

قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتقد أن المدفعية السورية المضادة للطائرات أسقطت دون قصد طائرة عسكرية روسية كان على متنها “14” عسكرياً.
وأضاف المسؤول الذي تحدث أن الحكومة الأمريكية ترى أن الدفاعات الحكومية السورية أسقطت الطائرة الروسية بطريق الخطأ أثناء تصديها لصواريخ إسرائيلية وفقاً لرويترز.
وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت إنها فقدت الاتصال بطائرة من طراز “اليوشن 20” كان على متنها 14 عسكريًا فوق الأجواء الروسية.

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