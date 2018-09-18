هل سقطت الطائرة روسية في سوريا بنيران صديقة؟

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قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة تعتقد أن المدفعية السورية المضادة للطائرات أسقطت دون قصد طائرة عسكرية روسية كان على متنها “14” عسكرياً.

وأضاف المسؤول الذي تحدث أن الحكومة الأمريكية ترى أن الدفاعات الحكومية السورية أسقطت الطائرة الروسية بطريق الخطأ أثناء تصديها لصواريخ إسرائيلية وفقاً لرويترز.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد قالت إنها فقدت الاتصال بطائرة من طراز “اليوشن 20” كان على متنها 14 عسكريًا فوق الأجواء الروسية.