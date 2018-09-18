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البيئة تواصل الكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بالقصيم

البيئة تواصل الكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية بالقصيم
http://almnatiq.net/?p=632668
المناطق_بريدة

تواصل وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي، تنفيذ مشروع “الكشف عن متبقيات المبيدات في المنتجات الزراعية” في محطته الثانية بمنطقة القصيم ، وذلك بسوق الخضار المركزي بمدينة بريدة
ويتم سحب العينات بواسطة فنيين مختصين وتجهيزها لإجراء التحاليل المخبرية اللازمة.

يذكر أن الوزارة وقعت اتفاقية تعاون مع مستشفى الملك فيصل التخصصي لتنفيذ هذا المشروع، حيث سيتم سحب عدد 2000 عينة بواقع ٥٠ عينة يوميا، بهدف التأكد من عدم تجاوز المنتجات الزراعية الحدود المسموح بها دوليا من متبقيات المبيدات .

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