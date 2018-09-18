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أمانة عسير تناقش أعمال النظافة في البلديات الفرعية

أمانة عسير تناقش أعمال النظافة في البلديات الفرعية

أبرز المواد

أمانة عسير تناقش أعمال النظافة في البلديات الفرعية

أمانة عسير تناقش أعمال النظافة في البلديات الفرعية
http://almnatiq.net/?p=632671
المناطق_عسير

عقد أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي صباح اليوم اجتماعاً بشأن أعمال النظافة بحضور وكيل الأمين للخدمات ومدير عام صحة البيئة ومدير النظافة والإصحاح البيئي وعدد من مقاولي النظافة . أوضح ذلك المركز الإعلامي بالأمانة ، وأضاف أن الاجتماع جاء لمتابعة ما يرد للأمانة من ملاحظات وشكاوى عن النظافة من المواطنين وعبر عمليات الأمانة 940 ، بالإضافة إلى متابعة أعمال التسليم والاستلام بين المقاول الحالي والمقاول الجديد.

ومن الجدير ذكره بأن مشروع النظافة ستكون أعماله في المراكز الشرقية وهي بلديتي مدينة سلطان والشعف الفرعية ، في حين سيكون المشروع الآخر من نصيب بلديات طبب والسودة و مربه الفرعية . ومن المتوقع أن يستلم المقاول المواقع خلال الفترة القريبة القادمة .

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