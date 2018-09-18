أمانة عسير تناقش أعمال النظافة في البلديات الفرعية

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عقد أمين منطقة عسير د. وليد الحميدي صباح اليوم اجتماعاً بشأن أعمال النظافة بحضور وكيل الأمين للخدمات ومدير عام صحة البيئة ومدير النظافة والإصحاح البيئي وعدد من مقاولي النظافة . أوضح ذلك المركز الإعلامي بالأمانة ، وأضاف أن الاجتماع جاء لمتابعة ما يرد للأمانة من ملاحظات وشكاوى عن النظافة من المواطنين وعبر عمليات الأمانة 940 ، بالإضافة إلى متابعة أعمال التسليم والاستلام بين المقاول الحالي والمقاول الجديد.

ومن الجدير ذكره بأن مشروع النظافة ستكون أعماله في المراكز الشرقية وهي بلديتي مدينة سلطان والشعف الفرعية ، في حين سيكون المشروع الآخر من نصيب بلديات طبب والسودة و مربه الفرعية . ومن المتوقع أن يستلم المقاول المواقع خلال الفترة القريبة القادمة .