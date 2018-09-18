احدث الأخبار

مدير جامعة نجران : اليوم الوطني ذكرى خالدة لطموحات لاحدود لها
أبرز المواد
 أكاديميون بجامعة نجران: اليوم الوطني مناسبة يتباهى السعوديون فيها بمنجز الوحدة
أبرز المواد
 أمير نجران يطلع على تأسيس إدارة تعليم شرورة .. ويبارك تكليف عقالا مديرًا
أبرز المواد
 مدينة نجران الجامعية .. منجز تنموي يحكي نهضة الوطن وتطوره
منطقة نجران
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن يستقبل مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة السعودية
أبرز المواد
 “السعودية للكهرباء”: إيصال الخدمة لأكثر من ربع مليون مُشترك منذ بداية العام الجاري
أبرز المواد
 “العمل والتنمية الاجتماعية”: الجولات التفتيشية تضبط 2120 مخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات وتنذر 1573 منشأة أخرى
أبرز المواد
 المملكة تؤكد أن قضية ميانمار تعد إحدى أهم القضايا التي توليها اهتماماً كبيراً
أبرز المواد
 حليب الإبل.. دراسة تكشف الفائدة الكبرى
أبرز المواد
 تكريم الأمير محمد بن فهد رائدا للعمل التطوعي بجائزة عيسى بن علي بالبحرين
المنطقة الشرقية
 أمانة الاحساء .. خطوات إجرائية لترسية عقد تطوير مخطط ” ضاحية هجر”
المنطقة الشرقية
 مدارس تعليم القصيم تحتفي بيوم الوطن وتدشين مدونة “مشاعر وطنية”
منطقة القصيم
مدير جامعة نجران : اليوم الوطني ذكرى خالدة لطموحات لاحدود لها

مدير جامعة نجران : اليوم الوطني ذكرى خالدة لطموحات لاحدود لها

أبرز المواد
أكاديميون بجامعة نجران: اليوم الوطني مناسبة يتباهى السعوديون فيها بمنجز الوحدة

أكاديميون بجامعة نجران: اليوم الوطني مناسبة يتباهى السعوديون فيها بمنجز الوحدة

أبرز المواد
أمير نجران يطلع على تأسيس إدارة تعليم شرورة .. ويبارك تكليف عقالا مديرًا

أمير نجران يطلع على تأسيس إدارة تعليم شرورة .. ويبارك تكليف عقالا مديرًا

أبرز المواد
مدينة نجران الجامعية .. منجز تنموي يحكي نهضة الوطن وتطوره

مدينة نجران الجامعية .. منجز تنموي يحكي نهضة الوطن وتطوره

منطقة نجران

حليب الإبل.. دراسة تكشف الفائدة الكبرى

حليب الإبل.. دراسة تكشف الفائدة الكبرى
http://almnatiq.net/?p=632721
المناطق - وكالات

تتعدد أنواع الحليب بتعدد مصادر وأماكن إنتاجها، فسوء استخدام الأراضي والمبيدات واستهلاك المياه لها تأثير كبير في طبيعة تكون هذه الأنواع، وصناعة الحليب ككل.

وعلى الرغم من ازدهار سوق إنتاج الحليب على الصعيد العالمي في العقد الأخير (نمت هذه التجارة بنسبة 8 بالمئة كل عام)، فإن البحث عن الخيار الأنسب من بينها لا يزال يشغل الكثيرين.

فهناك اختلافات لا نهاية لها بين الحليب أو مشتقاته المستخرجة من اللوز أو فول الصويا أو الشوفان أو الأرز أو جوز الهند أو الماشية.

ويعد حليب الإبل واحدا من أحدث المنتجات التي دخلت سباق المنافسة على بدائل الحليب، إذ قامت أكبر شركة لمنتجات الألبان في أستراليا العام الماضي بزيادة حجم قطيعها من الإبل بهدف تحويل الإنتاج إلى عملية تجارية أكبر.

ويقول ميخاليس هادجيكاكو، الباحث في استدامة النظم الغذائية في كلية العلوم البيئية بجامعة ديكين، إن حليب الإبل يمكن أن يكون خيارا مثيرا للاهتمام، لأن الجمال تنتج كميات أقل بكثير من الميثان، مقارنة مع الحيوانات الأخرى.

ويضيف أن لحليب الإبل قيمة غذائية عالية، كما هو الحال بالنسبة لمعظم الألبان المشتقة من الحيوانات، لكن للجمال خصوصية أخرى تتعلق بلحمها الذي يعتبر مصدر بروتين لا مثيل له.

ويحذر هادجيكاكو من مخاوف رفع زيادة الإنتاج من حليب الإبل ليصل إلى المرحلة التجارية البحتة، حينها قد يؤدي ذلك إلى الإضرار بالبيئة والتنوع البيولوجي.

وينصح هادجيكاكو عشاق الحليب بتحديد اختياراتهم بناء على مدى انبعاثات الكربون واستهلاك المياه والمبيدات الحشرية والأسمدة المستخدمة خلال عملية الزراعة، لا سيما في مراعي هذه الحيوانات.

روابط ذات صلة

مدير جامعة نجران : اليوم الوطني ذكرى خالدة لطموحات لاحدود لها

مدير جامعة نجران : اليوم الوطني ذكرى خالدة لطموحات لاحدود لها
أكاديميون بجامعة نجران: اليوم الوطني مناسبة يتباهى السعوديون فيها بمنجز الوحدة

أكاديميون بجامعة نجران: اليوم الوطني مناسبة يتباهى السعوديون فيها بمنجز الوحدة
أمير نجران يطلع على تأسيس إدارة تعليم شرورة .. ويبارك تكليف عقالا مديرًا

أمير نجران يطلع على تأسيس إدارة تعليم شرورة .. ويبارك تكليف عقالا مديرًا

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*