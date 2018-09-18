تكريم الأمير محمد بن فهد رائدا للعمل التطوعي بجائزة عيسى بن علي بالبحرين

الدمام - عبدالله السعيدي

كرمت جمعية الكلمة الطيبة البحرينية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فهد بن عبدالعزيز رائدا للعمل التطوعي ضمن كوكبة من رواد العمل التطوعي بجائزة الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وذلك بمناسبة اليوم العربي للعمل التطوعي مساء امس الأثنين .

وإختير سموه الكريم بناء على مساهماته الخيرية المتميزة وإسهاماته الكبيره في المجالات الخيرية والتطوعية على مستوى الوطن العربي ممثلة عن دور مؤسسة الأمير محمد بن فهد للتنمية الإنسانية والتي ساهمت في تقديم العديد من الانجازات الخيرية والتطوعية خلال الفترة الماضية

وحضر الحفل نيابة عن سموه الكريم الأمين العام للمؤسسة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري والذي استلم جائزة سموه من يد الشيخ عيسى بن علي آل خليفة في الحفل الذي اقيم مساء الأثنين في فندق الريتز كارلتون بالمنامة وسط حضور رسمي وجماهيري لافت