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“العمل والتنمية الاجتماعية”: الجولات التفتيشية تضبط 2120 مخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات وتنذر 1573 منشأة أخرى

“العمل والتنمية الاجتماعية”: الجولات التفتيشية تضبط 2120 مخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات وتنذر 1573 منشأة أخرى

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“العمل والتنمية الاجتماعية”: الجولات التفتيشية تضبط 2120 مخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات وتنذر 1573 منشأة أخرى

“العمل والتنمية الاجتماعية”: الجولات التفتيشية تضبط 2120 مخالفة لقرار توطين قطاع الاتصالات وتنذر 1573 منشأة أخرى
http://almnatiq.net/?p=632743
المناطق - واس

كشفت جولات فرق التفتيش الميدانية في وزارة العمل والتنمية الاجتماعية على محال الاتصالات في مختلف مناطق المملكة، لمتابعة قرار توطين القطاع، عن ضبط 2120 مخالفة منذ بداية عام 2018م، منها 1670 مخالفة لقرار التوطين، و 450 مخالفة أخرى تم ضبطها، بينما وصلت الإنذارات على المنشآت المخالفة 1573 إنذاراً.
ونفّذت الفرق التفتيشية في الوزارة، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، 50258 جولة تفتيشية على المجمعات والمحال التجارية في مختلف مناطق المملكة، وذلك في إطار التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بقرار توطين قطاع الاتصالات.
وأكد المتحدث الرسمي للوزارة خالد أباالخيل، أن الجولات التفتيشية التي نُفذت منذ بداية 2018 واستمرت حتى الآن، أسفرت عن التزام 48120 منشأة، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة 2138 منشأة، داعيا عملاء الوزارة إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال على الرقم (19911)، وذلك لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بمخالفات تطبيق القرار.
يذكر أن القرار الوزاري القاضي بقصر العمل في نشاط بيع وصيانة أجهزة الاتصالات وملحقاتها على السعوديين والسعوديات، يهدف إلى إيجاد فرص عمل للسعوديين والسعوديات الراغبين في العمل بهذا النشاط؛ لما توفره هذه المهن من مردود مادي مناسب واستقرار وظيفي، والحفاظ على هذه المهنة لأهميتها أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا، والتضييق على ممارسات التستر التجاري.
ويشمل التطبيق القطاعي جميع فئات وأحجام المنشآت، سواء كانت عملاقة أو كبيرة أو متوسطة أو صغيرة.

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