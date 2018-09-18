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“السعودية للكهرباء”: إيصال الخدمة لأكثر من ربع مليون مُشترك منذ بداية العام الجاري

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“السعودية للكهرباء”: إيصال الخدمة لأكثر من ربع مليون مُشترك منذ بداية العام الجاري

“السعودية للكهرباء”: إيصال الخدمة لأكثر من ربع مليون مُشترك منذ بداية العام الجاري
http://almnatiq.net/?p=632746
المناطق - واس

أكملت الشركة السعودية للكهرباء إيصال الخدمة الكهربائية لأكثر من 250 ألف مشترك منذ مطلع عام الجاري 2018م، وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي.
وأوضحت الشركة أن المشروعات الكهربائية الجديدة التي نفذتها الشركة وفقاً للخطط والدراسات الفنية، أسهمت في سرعة إيصال الكهرباء للمشتركين الجدد، وعملت على تعزيز الخدمة لأكثر من 9.3 مليون مشترك في 13 ألف مدينة ومحافظة وقرية وهجرة وتجمع سكني في المملكة.

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