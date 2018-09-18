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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن يستقبل مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة السعودية

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن يستقبل مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة السعودية

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سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن يستقبل مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة السعودية

سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن يستقبل مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة السعودية
http://almnatiq.net/?p=632749
المناطق - خالد الضبيبي
استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الأردن سمو الأمير /خالد بن فيصل بن تركي في مقر إقامته في عمَّان سعادة مدير عام الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة السعودية اللواء / محمد بن عبدالرحمن السعدان والوفد المرافق له ،
حيث يُجري الوفد العسكري خلال زيارته للأُردن مباحثات مع مديرية الإفتاء العسكري ، ومقابلة معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأردنيه ، وزيارات لـعدد من الجهات الرسميه تتمثل بـ ( مركز مكافحة التطرف الفكري في الأردن ، كلية الأمير الحسن العسكرية ، وزارة الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية الأردنية ، معهد الملك عبدالله الثاني لتأهيل الأئمة ، واجهة المنطقة العسكرية الشمالية الأردنية ، ولقاء مع نائب رئيس جامعة مؤتة للشؤون العسكرية) ،
وقد حظر اللقاء إضافة إلى الوفد المرافق سعادة العميد الركن / خالد بن ربيعان الربيعان الملحق العسكري السعودي في الأُردن ، وفي نهاية اللقاء قدم اللواء / السعدان لسمو السفير درع الإدارة العامة للشؤون الدينية للقوات المسلحة .

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