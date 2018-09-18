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أمير نجران يطلع على تأسيس إدارة تعليم شرورة .. ويبارك تكليف عقالا مديرًا

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أمير نجران يطلع على تأسيس إدارة تعليم شرورة .. ويبارك تكليف عقالا مديرًا

أمير نجران يطلع على تأسيس إدارة تعليم شرورة .. ويبارك تكليف عقالا مديرًا
http://almnatiq.net/?p=632755
المناطق - نجران

بارك صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، تكليف فهد بن سعيد عقالا، مديرًا لإدارة التعليم بمحافظة شرورة، معربًا عن أمنياته له بالتوفيق في خدمة الدين ثم المليك والوطن، وتحقيق رسالة التعليم نحو المجتمع وأبناء الوطن وبناته.

واطلع سموه لدى استقباله في مكتبه بديوان الإمارة، صباح اليوم، مدير عام التعليم بالمنطقة، الدكتور محسن بن علي حكمي، ومدير تعليم شرورة، بحضور ، على الخطة التنفيذية لتأسيس إدارة التعليم بالمحافظة، ومراحل تسكين القوى البشرية والمادية بها.

وعبّر مدير تعليم شرورة عن شكره لسمو أمير المنطقة على ما لقيه من توجيهات ودعم، واعدًا ببذل قصارى الجهود في سبيل خدمة الوطن والمواطن.

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