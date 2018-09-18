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أكاديميون بجامعة نجران: اليوم الوطني مناسبة يتباهى السعوديون فيها بمنجز الوحدة

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أكاديميون بجامعة نجران: اليوم الوطني مناسبة يتباهى السعوديون فيها بمنجز الوحدة

أكاديميون بجامعة نجران: اليوم الوطني مناسبة يتباهى السعوديون فيها بمنجز الوحدة
http://almnatiq.net/?p=632758
المناطق - نجران

أكد عدد من الأكاديميين بجامعة نجران أن ذكرى اليوم الوطني ال88 للمملكة في قلب كل مواطن سعودي كونها مناسبة يستذكر فيها الشعب عظمة توحيد هذه البلاد على يد موحدها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه-، ويوم يتباهى فيه الجميع بما تحقق من منجزات في جميع العهود السابقة وصولاً للعهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز الذي واصل المسيرة لتصل المملكة إلى مكانتها المستحقة في مصاف الدول المتقدمة.
وأوضح وكيل الجامعة، الدكتور محمد بن علي فايع،  أن الجميع على ثرى هذه الأرض الطاهرة يفاخرون بانتمائهم لها ويستشعرون في كل حين منجز الوحدة الذي تحقق على يد المؤسس -المغفور له بإذن الله تعالى- الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود وما تحقق من ذلك الوقت من تطور وتقدم لا تزال تشهده بلادنا كل يوم، مبيناً أن الجميع يقفون صفاً واحداً خلف قيادتهم الرشيدة في سبيل مواصلة بناء هذا الوطن الغالي وتنميته والمحافظة على ممتلكاته وأمنه ليبقى عزيزاً شامخاً مدى الزمن.
وأضاف وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي، الدكتور محمد سلطان العسيري، أن ما ننعم به من الأمن والرخاء يجب أن نشكر الله عليه، ونسعى جاهدين للمحافظة على هذه النعم؛ مشيراً إلى أن التطور الذي تشهده المملكة في جميع المجالات وخاصة التعليم لا يمكن تجاوزه إذ أصبحت مضرب مثل للجميع بوصول التنيمة إلى قراها في مناطق الطرف وفي كل بقعة من مساحاتها الشاسعة مما يستدعي من الجميع المحافظة على المكتسبات وتطويرها.
وبيّن وكيل الجامعة للشؤون التعليمية، الدكتور جبران القحطاني أن العهد الحالي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزير-، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله-، شهد تحولاً تاريخياً للمملكة إذ تميزت السياسة الخارجية بالحزم والعزم في مختلف قضايا الأمة العربية والإسلامية لمواجهة التمدد الإيراني في كافة الدول العربية المضطربة، وكذلك الحرب على الإرهاب الذي دمر مقدرات الشعوب، لافتا إلى أن المملكة ولثقلها العالمي تقف بقوة في وجه من يريد زعزعة الاستقرار والأمن العربي انطلاقاً من دورها القيادي للأمتين العربية والإسلامية.
من جهته، أكد وكيل الجامعة للتطوير والجودة الدكتور يحيى الحفظي، أن مستقبل المملكة يبشر بالخير من خلال رؤية 2030 الهادفة إلى تنويع استثمارات البلد وتحويله من مستهلك إلى صناعي من خلال استغلال موارده التي يزخر بها ليكون في مصاف الدول المتقدمة، ومما يبعث على الطمأنينة بنجاح برامج الرؤية وتنفيذها وقوف ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على هرمها ومتابعته لأدق تفاصيلها، سائلاً الله العلي القدير أن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره.

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