مدير جامعة نجران : اليوم الوطني ذكرى خالدة لطموحات لاحدود لها

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رفع معالي مدير جامعة نجران الأستاذ الدكتور فلاح بن فرج السبيعي باسمه ونيابة عن منسوبي الجامعة التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود – حفظهما الله – والشعب السعودي النبيل بمناسبة ذكرى اليوم الوطني للمملكة 88.

وقال الدكتور السبيعي: يعيش الشعب السعودي في هذا اليوم مستلهماً تاريخاً خالداً ومجداً عظيماً سطره جلالة المغفور له مؤسس هذه البلاد المباركة الملك عبدالعزيز – رحمه الله- بعد توحيده للملكة تحت راية التوحيد ومنهاجاً قوامه كتاب الله وسنة نبيه.

وأضاف الدكتور السبيعي: تحل علينا هذه الذكرى وسط نهضة اقتصادية وسياسية واجتماعية لا ينكر هذه النقلة النوعية منصف، وهو ما جعل المملكة محط أنظار العالم نتيجة المشاريع العملاقة التي تم الإعلان عنها وستنهض بالبلاد نحو مستقبل مشرق يقودنا لطفرة ورخاء ينعم به جميع مواطني هذه الدولة العظيمة. كما أننا وتحت ظل القيادة الرشيدة والحكيمة نشعر بالفخر كونها أصبحت قوة مؤثرة في العالم وذات سيادة دولية نتيجة القرارات الصائبة التي ساهمت في إصلاح القضايا الدولية وخصوصاً العربية والإسلامية نتيجة الشعور بالمسؤولية والحرص على أن يعم السلام كافة الدول العربية والإسلامية إضافة إلى الجهود الحثيثة إلى توحيد الصفوف.

وبيّن معاليه أن المملكة تحظى بنقلة نوعية في التعليم بشكل عام من حيث الدعم غير المحدود التي تولية القيادة الرشيدة وحرصها على أن يكون أبناء الوطن طاقة بشرية تخدم البلاد وتساهم في بناء مستقبله ومواكبة ما تسمو له من خلال رؤية 2030، منوهاً بالدعم السخي لجامعة نجران والذي مكنها وخلال فترة وجيزة من بناء مشاريع عملاقة داخل المدينة الجامعية تحتوي 14 كلية تشمل جميع التخصصات الطبية والعلمية والنظرية التي يحتاجها سوق العمل.

ودعا الدكتور السبيعي الله تعالى في ختام تصريحه أن يحفظ وطننا ويديم نعمة الأمن والاستقرار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان آل سعود – حفظهم الله-.