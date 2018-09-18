أمير منطقة الباحة يرعى توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة

المناطق - الباحة

رعى صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم بمكتب سموّه توقيع عدد من اتفاقيات الشراكة وذلك بحضور معالي مدير الجامعة ووكيل إمارة المنطقة وأمين المنطقة ووكيل امارة المنطقة للشؤون التنموية ومدير عام مكتب سموه وممثلي مؤسسة المناهل الخيرية وشركة عيادات الاعمال وقد بارك سمو أمير المنطقة في كلمة للحضور , مشيدا بمضمونها ومحتواها وفائدتها من خلال الشراكة المجتمعية متمنيا سموه للجميع التوفيق .

وقد تضمنت الاتفاقيات شراكة اجتماعية تنموية بين إمارة المنطقة يمثلها وكيل الامارة للشؤون التنموية المشرف العام على مجلس شباب المنطقة احمد بن سعد الحوتان مع مؤسسة المناهل الخيرية وذلك لدعم شباب وفتيات المنطقة للمشاريع الصغيرة وشركة عيادات الاعمال وذلك لتقديم الاستشارات في مجال الاعمال للشباب والفتيات , شراكة اجتماعية بين جامعة الباحة ومؤسسة المناهل الخيرية وذلك لدعم شباب وفتيات المنطقة للمشاريع الصغيرة وشركة عيادات الاعمال وذلك لتقديم الاستشارات في مجال الاعمال للشباب والفتيات , شراكة بين امانة المنطقة وشركة عيادات الاعمال لتقديم الاستشارات

فيما عبر الجميع عن عظيم شكرهم وتقديرهم لسمو امير منطقة الباحه على دعمهم وتشجيعهم بكل ما من شانه خدمة المجتمع وخاصة الشباب والفتيات بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 ..