تعليم نجران يستعرض خطط الربع الأخير من العام المالي

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عقد صباح اليوم مدير الشؤون الإدارية والمالية بالإدارة العامة لتعليم نجران ناجي الحارثي اجتماعًا بمديري الإدارات التابعة له ، وذلك لاستعراض الخطط والتوصيات للربع الأخير من العام المالي 2018 ، وأبان الحارثي أن جدول الاجتماع ضم عدد من المواضيع المهمة والتي منها المستودعات وما يهم ترحيل المقررات والأثاث والمقاعد ، والمخزون وتسجيل العهد وإنجاز التقارير المطلوبة ، وتنظيم استخدام السيارات ومتابعة الرفع بالمستحقات ، والميزانية والمخصصات والحالات المالية ومستحقات الموظفين ، والمشتريات وطرح المناقصات والانتهاء من الترسيات وملف منجزات المتأخرات ، ومنصة اعتماد واطلاقها ، واستعراض الصرف والميزانية التشغيلية وأجور الدور و ما يتعلق بها من إجراءات استئجار وإخلاء ومستحقات .