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تعليم نجران يدعو للمشاركة في جائزة حمدان بن راشد

تعليم نجران يدعو للمشاركة في جائزة حمدان بن راشد
http://almnatiq.net/?p=632804
المناطق - نجران
دعا مركز التميز بالإدارة العامة لتعليم نجران إلى المشاركة في جائزة حمدان ابن راشد المكتوم للأداء التعليمي المتميز في دورتها 21 ، وأكد مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور محسن بن علي حكمي على الميدان التربوي بالمشاركة في مختلف فئات الجائزة ( الطالب المتميز ، المعلم المتميز ، المعلم فائق التميز ، المدرسة والإدارة المدرسية المتميزة ، البحث التربوي علي مستوى الوطن العربي ) وذلك وفقًا للوائح والتعليمات وآليات التوثيق الإلكتروني المتوفرة على موقع الجائزة www.ae.ha ، قبل موعد انتهاء استقبال ملفات الترشيح بالوزارة والذي يوافق يوم الأحد 26/2/1440هـ .
وأوضح المتحدث الرسمي بتعليم نجران عبدالله الشهري أن تعليم المنطقة قد حصل على جائزة حمدان بن راشد في دورتها العشرين فئة المعلم المتميز ممثلا بالمعلمة نورة هادي آل سرور من الابتدائية الخامسة ، وهذا حافز للجميع للمشاركة في الدورة 21

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