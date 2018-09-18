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5 حلول لـ “سكني” تسرّع تملك المواطنين للمسكن

5 حلول لـ “سكني” تسرّع تملك المواطنين للمسكن
http://almnatiq.net/?p=632807
المناطق - واس

وفرت الخيارات السكنية الجديدة التي أعلن عنها برنامج “سكني” مؤخراً عدداً من الحلول التي من شأنها تقليص فترات الانتظار للمستفيدين من جميع فئات المجتمع إلى أقل من 3 أعوام، وذلك من خلال تقديم قرض عقاري (مدعوم) يوفر لهم الخيار السكني المناسب، وفق رغبات المستفيدين.
ويقدّم البرنامج 5 خيارات سكنية وتمويلية، تشمل الوحدات السكنية الجاهزة، التي أطلقت منها وزارة الإسكان خلال العام الجاري نحو 5 آلاف فيلا (ضمن 20 معرضًا) للمعاينة والحجز في محافظات عدة، وتم تسليم مجموعة منها في العيينة والخبر والمبرز وصبيا وبيش والقنفذة والخرمة، وشقراء وغيرها، إضافة إلى خيار الوحدات السكنية تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين التي تتنوع بين الفلل والشقق والتاون هاوس بمواصفات متنوعة تمتاز بجودتها وضماناتها، فيما تتراوح الأسعار بين 250 ألفًا و750 ألف ريال، فقد أطلقت الوزارة – حتى الآن – ما يقارب 80 ألف وحدة ضمن 57 معرضًا، تركّزت في المدن ذات الكثافة السكانية، التي تشهد نسبة أعلى من الطلب على الدعم السكني، وفيما حققت تلك المشاريع نسبة حجوزات بلغت نحو 45% حتى الآن، ولا تزال الحجوزات متاحة في عدد من المشاريع، كما أن ما يصل إلى 20 مشروعاً منها انتقلت إلى مرحلة التنفيذ، إضافة إلى تقديم الأراضي السكنية بشكل مجاني للراغبين في الحصول على هذا الخيار.
وأطلقت وزارة الإسكان ضمن مؤتمرات “سكني” مؤخراً خيارين جديدين تمت اتاحتهما للمستفيدين هما “البناء الذاتي” و”شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق”، التي يحصل من خلالهما المستفيد على قرض عقاري يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الفوائد بنسبة 100% لمن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال، وذلك بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
وأصبح بإمكان الراغبين الاستفادة من هذين الخيارين تسجيل طلباتهم عبر البوابة الإلكترونية لـ”سكني”، وإرفاق المستندات المطلوبة تمهيدًا لمراجعة طلباتهم والموافقة عليها، حيث أكّدت الوزارة على أنه يمكن لأي مواطن جاهز، الحصول على الخيار السكني المناسب له من بين الخيارات المتنوعة المتاحة، إضافة إلى إمكانية الاستفادة من الحلول السكنية الجديدة التي يوفرها موقع “سكني”،
وخصص البرنامج على موقعه الالكتروني روابط للتقديم على هذه الخدمة من خلال خيار “الحلول السكنية”، على الرابط التالي للبناء الذاتي https://sakani.housing.sa/product/SC ، ولشراء وحدة سكنية جاهزة من السوق على الرابط https://sakani.housing.sa/product/449622.
يُذكر أن وزارة الإسكان أعلنت عن تسجيل أكثر من 70 ألف مستفيد في خيار شراء الوحدات الجاهزة من السوق وخيار البناء الذاتي اللذين تم إطلاقهما خلال الشهرين الماضيين.

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