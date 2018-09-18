جامعة الملك فهد للبترول تنظم ورشة عمل مع شركة الإلكترونيات المتقدمة

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عقدت كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن و شركة الإلكترونيات المتقدمة يوم الخميس (13 سبتمبر 2018م) ورشة عمل لتتجير وتسويق براءات الاختراع التي حصلت عليها الكلية.

حضر ورشة العمل عميد الكلية د. عادل فضل أحمد وعدد من الأساتذة بالكلية و وفد الشركة برئاسة النائب التنفيذي للهندسة والعمليات المهندس زياد بن حمود المسلم.

وقدّم عميد الكلية ، خلال الورشة ، نبذة عن إنجازات الكلية والمشاريع البحثية التي تم إنجازها، بالإضافة إلى مناقشة براءات الاختراع التي حصلت عليها الكلية في السنوات الخمس الأخيرة. و اختارت الشركة (7) براءات اختراع لدراسة تطويرها إلى منتج تجاري ومشاريع عملية تتعلق بمجال تحديد الهوية بموجات الراديو(Radio-frequency Identification) ، وتطوير البرمجيات (Software Development) ، وأمن المعلومات، الروبوت ،و الطائرات بدون طيار .

كما تمت مناقشة الأفكار والمقترحات وكيفية تحقيق التعاون بين الشركة والكلية ، و أبدت الشركة اهتماماً بثلاث مبادرات للتطوير تشمل تقنية الواقع المعزز (Augmented Reality) ، انترنت الأشياء (IoT) ، و الأمن السيبراني (Cyber Security) ، بالإضافة إلى إنشاء مراكز متخصصة لذلك داخل الجامعة.

و قال د. عادل أحمد أن اجتماعات تحضيرية مع الشركة سبقت ورشة العمل وتم تكليف فريق خاص من أساتذة بالكلية ببحث سبل التعاون مع الشركة، كما سيتم عقد ورشة عمل أخرى بالرياض لمتابعة وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في هذه الورشة وتشمل عرض نماذج أولية لعملاء الشركة ، والتقنيات التي سيتم اعتمادها والانظمة التي سيتم تجربتها.

و أبدت الشركة استعدادها للتعاون مع الجامعة في مجال التدريب التعاوني والصيفي لطلاب الكلية بشكل دائم و تخصيص جائزة من الشركة لطلاب الكلية.

كما زار الوفد شركة وادي الظهران للتقنية و اطلع على أهم النشاطات والمشاريع البحثية التي تقوم بها الشركة و المراكز البحثية بالوادي، وعبر النائب التنفيذي للهندسة والعمليات بشركة الإلكترونيات المتقدمة عن رغبته بإنشاء مركز خاص بالشركة في وادي الظهران للتقنية لمتابعة وتنفيذ المشاريع البحثية المشتركة مع الجامعة.