الأمير سعود بن نايف يرفع آيات الاعتزاز والافتخار للقيادة بمناسبة اليوم الوطني 88 لتوحيد البلاد على يد المؤسس

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رفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أسمى آيات الاعتزاز والافتخار لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 88 لتوحيد البلاد على يد جلالة المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن طيب الله ثراه .

جاء ذلك خلال استقبال سموه في مجلس “الاثنينية” الاسبوعي لمجلس التنمية السياحية بالمنطقة الشرقية واللجان المنظمة والداعمين والمشاركين في فعاليات الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين.

مضيفاً سموه بأن هذه الذكرى العزيزة على قلب كل مواطن ومواطنة في بلادنا نعمة عظمى ونستذكر من خلالها مرور 88 عاماً على وحدة البلاد وفيها عدة عبر أهمها أن هذه البلاد وحدت قبل أن تكون الثروات التي تنعم بها موجودة وبالتالي لم يكن هناك أي مطمع في مال أو ثروة بل إعلاء لكلمة الله وإحقاق الحق وإرساء قواعد الأمن والأمان والأخوة والإخاء بين جميع مواطني هذه الجزيرة المترامية الأطراف.

مشيراً سموه بأن الملك عبدالعزيز رحمه الله لم يكن طالباً للدنيا بل كان طالبا للآخرة هدفه الأساسي هو أن يرى هذه البلاد على اتساعها وكثرة مشاربها وكثرة قبائلها وكثرة القرى بها أن تكون بلاد آمنه مطمئنة تحظى برغد العيش في بالإمكانات المحدودة المتوفرة في ذلك الوقت ولكن كان يرحمه الله يرى أنه لابد أن يكون هناك ثابت لهذه الوحدة ولا يمكن أن يكون هناك شيء أكبر ثباتاً من العقيدة الصحيحة فحرص يرحمه الله على أن يرى العقيدة والتوحد والوحدة في أعظم أشكاله.

وقال سموه ” أفاء الله على مؤسس هذه الدولة بنعمة عظمى نعمة الثروة التي تفجرت تحت الأرض ولم يبذلها إلا في خدمة الإسلام والمسلمين فأول ما بدأ بالحرم بخفض التكلفة عن الحاج والمعتمر والزائر وتأمين سبل الوصول إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة وخدمة زوارها من أهل البلاد وخارجها واستمر رحمه الله في بناء دولته وبذل كل ما يمكن أن يبذله لتطوير هذه البلاد بالشكل الذي يتوافق مع ذلك الوقت فأنشأ المدارس وأنشأ جمعيات حفظ القرآن وانشأ الكثير من المعاهد التي تعنى بتعليم الإنسان دينه ودنياه وأرسل البعثات واستقطب الكثير من رجالات الدول وكل من يستفاد منه من وطننا العربي ويكون قيمة مضافة لبلادنا فهذا هو عبدالعزيز بن عبدالرحمن تغمده الله بواسع رحمته.

وأضاف سموه ” بعد ذلك تولى بعد ذلك ابنائه الملك سعود والملك فيصل والملك خالد والملك فهد والملك عبدالله والآن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان الذي عاصرهم جميعاً ونهل من مشاربهم وتعلم على أيدي المؤسس وعلى أيدي اخوانه الملوك الذين سبقوه وعاصرهم وواكبهم وكان دائماً قريباً ويعمل جنباً إلى جنب معهم .

وقال سموه مستذكراً سيرة جلالة الملك عبدالعزيز رحمه الله بأنه لم يكن رجلاً فرداً فكانت كل القبائل وكل أهالي القرى وكل أهالي المدن من جميع انحاء البلاد كانوا معه وكانوا يرافقونه وكان رحمة الله عليه لايقبل بأي حال من الأحوال أن يكون له غزوة بالليل وأن يباغت خصومه بالليل بل كان يأتيهم الا في وضح النهار وهذه من الشيم العربية الأصيلة ومن الرجولة المطلقة رحمة الله ايضاً لم يكن يقف بين الماء وبين خصمه بل بالعكس كان يمكن خصمه من الوصول للماء حتى لايحرمه من الماء فالحرمان من الماء قتل النفس وهو محارب شريف ورجل دعوة وليس رجل دم هذه الأمور التي يجب أن نستذكرها في هذه المناسبة ، داعيا سموه الله بأن تعود علينا تلك المناسبة والجميع يرفل بثوب الصحة والعافية وأن يأمن هذا الوطن بقيادة سيدي خادم الحرمين الشريفين ومؤازرة ولي عهده الأمين.

من جانبه قال معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أنه عملا بتوجيهات سموكم المستمرة وبمتابعة من سمو نائبكم، فقد قامت أمانة الشرقية وبالشراكة مع العديد مع الجهات الحكومية والخاصة بالاستعداد لليوم الوطني 88 للمملكة من خلال تهيئة جميع مواقع التي ستقام فيها الاحتفالات بهذه الذكرى العزيزة على

قلوبنا، إذ تم تهيئة 24 موقع في المنطقة وتجهيزها بالكامل والتي ستحتضن الألعاب النارية والعروض الشعبية، إضافة إلى العديد من الفعاليات والعروض المتنوعة، فيما زينت الأمانة المنطقة بآلاف الاعلام التي تحمل رايات التوحيد في الشوارع والطرقات الرئيسية والواجهات البحرية والميادين، وكذلك تركيب المئات من المجسمات الجمالية التي تحاكي اليوم الوطني في العديد من الأماكن في حاضرة الدمام، و تزيين المرافق الجمالية والمباني واكتسائها بالكامل باللون الأخضر، فيما قامت الأمانة بتجهيز وتهيئة جميع الاماكن السياحية والحدائق العامة والمتنزهات والشواطئ لاستقبال الزوار والسائحين خلال عطلة اليوم الوطني، والتي من المتوقع أن تكون المنطقة الشرقية أحد الوجهات الرئيسية للعديد من السائحين والزائرين بالتنسيق والتعاون مع الهيئة العامة للترفيه .

وأضاف الجبير بأن الاحتفاء باليوم الوطني هذا العام يأتي بعد مرور ثلاثة أعوام على تقلد سيدي خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم في البلاد وإعلان رؤية المملكة 2030م التي يقودها سمو سيدي ولي العهد وهي رؤية طموحة تحمل مضامين وطنية ومرتكزات تنموية وخطط مستقبلية، لنقف في هذه المناسبة بكل شموخٍ واعتزازٍ وفخرٍ بهذا الوطن العظيم, وتقديرٍ واحترامٍ وحبٍّ لولاة أمرنا الذين اتخذوا الإسلام منهجاً وتشريعاً, والإخلاص في العمل أسلوباً, وتقوى الله والعدل والمساواة تعاملاً, والرشد في القول, والحكمة في اتخاذ القرار, والإجماع والمشورة سبيلاً لتحقيق المصلحة العامة.

فيما أشار أمين عام مجلس التنمية السياحية مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بالمنطقة الشرقية المهندس عبداللطيف البنيان بأن احتفاء المنطقة الشرقية بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين ستكون تحت شعـار (الوطن كلمات تتردد .. وأعمال تتجدد) ، في منتزه الأمير فيصل بن فهد بالواجهة البحرية في الخبر، وهو عبارة عن كرنفال يشارك فيه أبناء الوطن من جميع القطاعات سواء العسكرية او المدنية والمجتمع المحلي والقطاع الخاص ويعقب ذلك أوبريت – يحمل شعار اليوم الوطني والذي، كما يتضمن البرنامج كرنفال عسكري ومدني، واوبريت الوطن، وعروض الضوء والليزر، والالعاب النارية، وفنون المملكة الشعبية والعروض الجوية ، ويشارك فيه مركز إثراء في ارامكو السعودية بعدد من الفعاليات أهمها عرض مرئي على واجهة مبنى اثراء، والعرضة السعودية، ولنكتشف مواردنا، وقصاصات المصمك، والسير مع الدينواصورات، والعرض الهوائي الراقص، وعرض غرافيتي حي، وذلك اعتبارا من 20 الى23 سبتمبر.

وخلال اللقاء رحب سمو أمير المنطقة الشرقية بالضيوف المشاركين في اللقاء وهم ” طلاب مدرسة الإمام سعود الكبير الثانوية بالظهران ، وعدد من الأيتام من منسوبي المؤسسة الخيرية لرعاية الإيتام ” إخاء ” من جمعية ” تمكين ”