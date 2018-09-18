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تحالف دعم الشرعية في اليمن: إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف في صعدة إلى فريق تقييم الحوادث

تحالف دعم الشرعية في اليمن: إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف في صعدة إلى فريق تقييم الحوادث

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تحالف دعم الشرعية في اليمن: إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف في صعدة إلى فريق تقييم الحوادث

تحالف دعم الشرعية في اليمن: إحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف في صعدة إلى فريق تقييم الحوادث
http://almnatiq.net/?p=632823
المناطق - متابعات

صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف ” تحالف دعم الشرعية في اليمن ” العقيد الركن تركي المالكي، بأن قيادة القوات المشتركة للتحالف قامت بإحالة إحدى نتائج عمليات الاستهداف بمنطقه العمليات للفريق المشترك لتقييم الحوادث للنظر باحتمالية وجود حادث عرضي.

وأضاف العقيد المالكي :”إن قيادة القوات المشتركة للتحالف استكملت مراجعة إجراءات ما بعد العمل للعمليات المنفذة بمنطقة العمليات ليوم الخميس الموافق (13سبتمبر 2018م) ، وبناءً على ماتم الكشف عنه بالمراجعة الشاملة والتدقيق العملياتي وكذلك ما تم ايضاحه من المنفذين باحتمالية وقوع أضرار جانبية وخسائر بالمدنيين أثناء عملية استهداف لتجمع عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية التابعة لإيران بمنطقة (مران) بمحافظة صعدة والتي تعد من مناطق العمليات العسكرية ،فقد أحيلت كامل الوثائق المتعلقة بالحادث للفريق المشترك للتقييم الحوادث؛ للنظر فيها وإعلان النتائج الخاصة بذلك.

وأكد العقيد المالكي التزام القيادة المشتركة للتحالف بتطبيق أعلى معايير الاستهداف وكذلك تطبيق مبادئ القانون الدولي الانساني وقواعده العرفية بالعمليات العسكرية واتخاذ كافة الإجراءات فيما يتعلق بوقوع الحوادث العرضية -لا قدر الله- لتحقيق أعلى درجات المسؤولية والشفافية.

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