“هدف”: التحاق 1.4 مليون مواطن ومواطنة بـ 4.4 مليون دورة تدريبية في “دروب”

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كشف نائب مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” للعمليات التشغيلية والمساندة، نائب قطاع دعم التدريب المكلف الدكتور محمد القحطاني، عن التحاق 1.4 مليون مواطن ومواطنة بدورات برنامج “دروب” للتدريب الإلكتروني، وأكمل المسجلين 4.4 مليون دورة تدريبية، منذ تدشين البرنامج في ديسمبر 2014 حتى نهاية أغسطس الماضي.

وبيَّن الدكتور القحطاني أن برنامج “دروب” أتاح منذ بداية العام الجاري 2018 نحو 21 برنامج تدريبي جديد، في مجالات متنوعة من بينها: المحاسبة المالية والبيانات والإحصاء الوصفي والمبيعات والتسويق وخدمة العملاء والتعامل معهم، وتطبيقات ضريبة القيمة المضيفة، كما تم تخصيص دورات تدريبية لموظفي ومشرفي المبيعات في منافذ البيع للأنشطة المستهدفة في التوطين، وتشمل مهارات إدارة المبيعات وقياس جودة خدمة العملاء.

وأكد نائب مدير عام هدف لقطاع دعم التدريب، أنه يتم تنفيذ تلك البرامج التدريبية بالشراكة مع كبرى الشركات والمنشآت العاملة في القطاع الخاص، حيث تغطي جميع المهارات الوظيفية الأساسية بالإضافة للمهارات المهنية المتخصصة، ويحصل بعدها المتدرب على شهادات معتمدة من الجامعات والمؤسسات التعليمية.

وأفاد الدكتور القحطاني، أن برنامج “دروب” للتدريب الإلكتروني، يستهدف تأهيل وتدريب الطلاب والباحثين عن عمل والموظفين، بهدف تأهيلهم وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم المهنية لتتواكب مع احتياجات سوق العمل بطريقة فعّالة، وعبر منصات تدريبية مختلفة من خلال الرابط doroob.sa .

ويعد برنامج “دروب” مرتكزا رئيسا في مبادرات منظومة العمل والتنمية الاجتماعية؛ لتحقيق مستهدفات برنامج التحول الوطني انطلاقا من رؤية المملكة 2030، من خلال تلبية متطلبات مؤسسات القطاع الخاص من الكوادر الوطنية ذات الموهبة، ومساعدة الباحثين عن العمل والطلاب والأشخاص الذين يسعون إلى تطوير مستواهم الوظيفي بغية الوفاء بمتطلبات سوق العمل.