أمير جازان بالنيابة يتسلم التقرير السنوي للسجون بالمنطقة

جازان - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة, بمكتبه في الإمارة اليوم, مدير سجون المنطقة العميد عيضة بن معيض المالكي، الذي قدم لسموه التقرير السنوي لسجون المنطقة والإدارات التابعة لها، وعرضاً للمشاريع المنفذة خلال العام الفائت 1439هـ, إلى جانب الجهود التي قامت بها إدارة سجون المنطقة والوحدات والشعب والأقسام التابعة لها في مدينة جيزان والمحافظات والمراكز التابعة للمنطقة لخدمة النزلاء بتلك السجون.

ونوه الأمير محمد بن عبدالعزيز خلال اللقاء بما تضمنه التقرير من جهود قامت وتقوم بها إدارة سجون المنطقة والإنجازات المحققة خلال الأعوام الماضية، متمنياً للجميع التوفيق والسداد للقيام بالواجبات المناطة بهم.

من جانبه عبّر مدير سجون منطقة جازان عن شكره وجميع منسوبي سجون المنطقة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو نائبه على ما يوليانه من اهتمام ومتابعة لجميع الأعمال والمهام التي تقوم بها الإدارة، مؤكداً حرص الجميع على بذل المزيد من الجهود لما فيه خدمة الدين ثم الملك والوطن.