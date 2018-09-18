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أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية بمدينة سكاكا

أمير الجوف يستقبل رئيس وأعضاء لجنة التنمية بمدينة سكاكا
http://almnatiq.net/?p=632855
الجوف - عبدالعزيز الحموان

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم رئيس لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمدينة سكاكا الأستاذ طارق بن عبدالله العويضة وأعضاء اللجنة .
وفي بداية اللقاء استمع سموه من العويضة لنبذة عن أعمال اللجنة والأنشطة التي قامت بها مؤخراً، وأنشطة فريق الجود النسائي الذي يعمل تحت مظلة اللجنة، كما اطلع سموه على التقرير الخاص بملتقى نبض الشباب الذي تعتزم اللجنة إقامته برعاية سموه الكريم في الخامس والعشرين من شهر محرم الجاري ولمدة أسبوع بدعم من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية .
وأكد سمو أمير منطقة الجوف على دور لجان التنمية وتضافر الجهود في تنفيذ البرامج المتنوعة والهادفة مع الجهات ذات العلاقة، وعقد الاتفاقيات والشراكات المجتمعية مع القطاع الخاص، لافتاً إلى أهمية دور المرأة في هذا الجانب وأنها أثبتت نجاحها في مجالات عدة .
متمنياً سموه للجميع التوفيق ، متسلماً درعاً تذكارياً من رئيس اللجنة بهذه المناسبة .

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