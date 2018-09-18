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أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد طماح

أمير منطقة جازان بالنيابة يؤدي صلاة الميت على الشهيد طماح
http://almnatiq.net/?p=632858
جازان - فضة آل عطيف

أدّى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد العزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، وجموع المصلين بعد صلاة عصر اليوم بجامع قرية السبخة التابعة لمحافظة صبيا ، صلاة الميت على الشهيد العريف أحمد بن محمد حسن طماح ، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي استشهد بالخطوط الأمامية بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.
ونقل سموه تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – ، وتعازي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، لذوي الشهيد، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.
من جانبهم، عبر ذوو الشهيد, عن فخرهم واعتزازهم باستشهاده في ميدان الشرف في سبيل أداء واجبه، مجددين العهد والولاء والسمع والطاعة للقيادة الرشيدة وبذل كل ما يضمن حفظ أمن الوطن واستقراره.
وأدى الصلاة مع سمو أمير منطقة جازان بالنيابة، محافظ صبيا منصور بن زيد الداوود ورئيس مركز قوز الجعافرة أحمد بن جابر العقدي , وشيخ شمل قبائل الجعافرة أحمد بن ناصر الأخرش وعدد من المشايخ والأهالي.

 

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