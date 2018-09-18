أكثر من 100 فعالية تشهدها الاحساء خلال احتفالات اليوم الوطني 88

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انهت محافظة الأحساء كافة استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانون بتجهيز 12 موقع بالتعاون مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص تسهيلا على الأهالي لحضور الفعاليات المتنوعة التي سيتم تنفيذها لأهالي الأحساء وزوارها ضمن احتفال كافة مناطق ومحافظات المملكة بهذه المناسبة الغالية.

وأوضح وكيل محافظة الأحساء رئيس لجنة الاحتفالات والمناسبات بالأحساء معاذ بن إبراهيم الجعفري بأن استعدادات المحافظة للاحتفال باليوم الوطني الثامن والثمانون انطلقت منذ وقت مبكر بتوجيهات من أمير المنطقة الشرقية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، وبمتابعة من محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص المعنيين في تنفيذ ومتابعة الفعاليات الجماهيرية التي ستشهدها الأحساء طوال فترة الاحتفالات بدء من يوم الخميس القادم ولمدة 8 أيام.

وأضاف الجعفري بأن لجنة الاحتفالات شكلت فريقا إعلاميا لمواكبة تغطية جميع الفعاليات في مواقع التواصل الاجتماعي والصحف الورقية والالكترونية من أجل اظهار مشاعر الأهالي والمقيمين بهذه الذكرى التاريخية الخالدة والتي طبعها موحد هذه البلاد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه-، حيث تذكرنا بكل تقدير وإجلال بما قدمه هو وأبناؤه الملوك – رحمهم الله – ، تاركين لنا وطنا شامخا وشعبا يلتف حول قيادته في الشدة والرخاء.

وأشار الجعفري بأن 12 جهة حكومية وخاصة ستقدم أكثر من 100 فعالية متنوعة للكبار والأطفال والمقيمين طوال أيام الاحتفالات باليوم الوطني والتي ستنطلق يوم الخميس القادم بأسواق القرية عند الساعة 6.30 مساء بفعاليات شعبية ومسرح تفاعلي وركن للطفل ومعرض تشكيلي بالإضافة إلى العديد من الفعاليات المتنوعة كإطلاق البالونات.

وسيشهد يوم الجمعة فعاليات الفلكلور الشعبي في المدرسة الاميرية بالهفوف تنفذها جمعية الثقافة والفنون من الساعة 6.30 مساء وحتى الساعة 11 مساء. كما سيستمع أهالي الاحساء وزوارها بالعديد من الفعاليات المشوقة طوال ايّام الاحتفال والتي تهدف إلى تعزيز قيم المواطنة وترسيخ رؤية المملكة العربية السعودية.