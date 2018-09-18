انعقاد الاجتماع المشترك الثاني لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية في تونس

المناطق - واس

انعقدت بمقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في العاصمة التونسية اليوم، أعمال الاجتماع المشترك الثاني لرؤساء أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية، بمشاركة ممثلين عن هذه الأجهزة وعن جامعة الدول العربية وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والأمانة العامة للمجلس .

ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي مدير عام حرس الحدود الفريق عوّاد بن عيد البلوي ومساعد مدير عام الجمارك لشؤون المنافذ عبدالرحمن الخزيم .

وأكد معالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان في كلمته الافتتاحية ، أهمية الاجتماع في تعزيز التعاون وتفعيل الشراكة بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية، مشيراً إلى أن هذا التعاون يعد شرطاً أساسياً لنجاح الجهود المشتركة لحماية الدُول العربية من التداعيات الخطيرة للإجرام المنظم لا على الصعيد الأمني فقط ، بل على الصعد الاقتصادية والاجتماعية وحتى الصحية .

وشدد معاليه على ان تعاون أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية ، هو الحصن الذي تتحطم عليه آمال عصابات التهريب والمخدرات وتجار البشر وتنظيمات الإرهاب ، والدرع التي تقي الأوطان العربية من مخططاتها الخبيثة ، مشدداً على أن إيجاد آليات محددة للتنسيق والتعاون وإقامة قنوات اتصال مباشر وفعال أمران لا غنى عنهما لبلوغ الأهداف المنشودة .

وأشار الدكتور كومان إلى أن طموح مجلس وزراء الداخلية العرب في وجود نظام فعال لإدارة الحدود ومراقبتها لا يقف عند إقامة تعاون بناء بين أجهزة أمن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك ، بل يشمل كذلك إشراك الجهات الأخرى المعنية كأجهزة الهجرة والجوازات وهيئات الطيران المدني والاستخبارات والقوات المسلحة.

وأوضح معاليه أن المجلس يعي أن التعامل بشكل فعال مع التحديات المرتبطة بتأمين الحدود لا ينبغي أن يقف عند حد تشارك المعلومات وتبادل التجارب بين الدول العربية ، بل يجب أن يكون هناك تقاسم للخبرات وتبادل للممارسات الفضلى مع بقية دول العالم ، خاصة دول الجوار المباشر في آسيا وإفريقيا وأوروبا ، مشيراً إلى أن الأمانة العامة تعمل في هذا الإطار على التعاون مع الهيئات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك مثل وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية فرونتكس .

وناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات من بينها نتائج تطبيق الاجتماع المشترك الأول بين رؤساء أجهزة امن الحدود والمطارات والموانئ وأجهزة الجمارك في الدول العربية ، ومشروع نظام نموذجي في تحديد العلاقة بين الجانبين، بالإضافة إلى استعراض تجارب الدول الأعضاء في مجال التعاون بين جهاز أمن الحدود والمطارات والموانئ وجهاز الجمارك .